Greșeală uluitoare comisă de înotătorul David Popovici la Campionatele Europene. Românul a ratat finala în mod stupid

David Popovici (17 ani), marea speranță a României, la înot, participă la Campionatele Europene de natație în bazin scurt de la Kazan (Rusia) Sportivul „tricolor” a debutat în proba de 400 de metri liber, dar a comis o mare gafă, a terminat pe locul al 26-lea și a fost eliminat din drumul către finală.

David Popovici a făcut o greșeală uluitoare în momentul în care conducea lejer seria de calificări

David Popovici s-a oprit după 14 ture de bazin, crezând că a terminat cursa. Deși, în total, el ar fi trebuit să efectueze 16 ture. Explicațiile au fost oferite pe pagina de Facebook a celor de la FC Dinamo.

„David Popovici şi-a făcut încălzirea cu 400 metri liber, o probă încheiată cu ”stop” neprevăzut. David a condus detaşat seria sa, dar s-a oprit după 14 bazine (din cele 16 totale). Şi-a dat seama că mai e de tras, a reintrat în cursă, dar secundele pierdute l-au privat de intrarea în finală.

„Cândva, ne vom aminti amuzaţi că în cariera unui mare sportiv se întâmplă şi mici accidente”

O mică eroare a unui mare campion, care nu arată altceva decât că David este la început de drum şi încă învaţă, de la o cursă la alta. Şi învaţă repede! Cândva, ne vom aminti amuzaţi că în cariera unui mare sportiv se întâmplă şi mici accidente. Capul sus, David! Mai sunt încă două curse aici, la Kazan (100 şi 200 m liber), plus alte câteva mii înaintea ta!”, a fost postarea de pe rețeaua de socializare.

David Popovici, unul dintre cei mai tineri sportivi care au participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a decis să își continue studiile în România, deși a fost curtat de universități din Statele Unite ale Americii. În luna august, înotătorul a spus că se duce „în SUA, Italia sau oriunde, dar am lăsat aceste gânduri pentru după vacanță”.

„De când s-a deschis sezonul de recrutări, am primit o grămadă de oferte de la foarte multe universități, și de la cele mai prestigioase din America. Am fost onorat. Numai că, după mult timp de gândire, am ajuns la concluzia că mi-e foarte bine aici”, spunea sportivul.