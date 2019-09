Unul dintre miniștrii ALDE care s-au reîntors la guvernare alături de PSD iese la atac și pulverizează ALDE!

„Alături de armata ALDE am fost dezamăgită”, susține Grațiela Gavrilescu, propunerea Vioricăi Dăncilă pentru Ministerul Mediului. O declarație-bombă, care dinamitează de-a dreptul partidul lui Călin Popescu Tăriceanu.

Într-o serie de declarații date Digi24 și preluate de G4Media, Grațiela Gavrilescu dă de pământ cu ALDE, afirmând că nu se mai regăsește în rândurile acestui partid.

„Am luat hotărârea să accept propunerea pentru postul de ministru al Mediului pentru că am vrut să dau un semnal politic: fac parte dintr-o echipă, dintr-un partid care are rezultate, are alegători, care nu pot fi purtați pe drumuri și nu pot să nu le creez niciun viitor!

Am considerat că este bine pentru ALDE ca proiectul început în 2016 să continue. Aștept Delegația Permanentă Națională, cea care spune clar cum poate să fie exclus un membru – prin votul majorității delegației Permanente Naționale. Nu pot să îi înșel pe alegătorii mei, cei care au crezut într-un partid nou format, cu o ideologie liberală (…)

Alături de colegii mei primari, parlamentari, toată armata ALDE, pentru că suntem o armată, am fost dezamăgită. ALDE a fost creat în jurul lui Călin Popescu Tăriceanu, pe care îl recunosc în continuare drept președinte, dar acum e momentul pentru o reorganizare a partidului. Nu am spus că fără Călin Popescu Tăriceanu. Consider că trebuie să poarte un dialog cu toți cei din ALDE (…)

Eu sunt un om de cuvânt, dar când simt că nu mai pot să respir trebuie să mă întorc la oamenii care m-au votat. Nu mă poate păcăli nimeni pe mine, doar alegătorii mă pot pedepsi și să nu mă mai voteze”.

Alături de Teodor Meleșcanu, Grațiela Gavrilescu este unul dintre miniștrii ALDE care au acceptat să revină la Palatul Victoria, dând curs ofertei politice înaintate de premierul Viorica Dăncilă.

