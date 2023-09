Google împlinește 25 de ani de la lansare. Gigantul tehnologic, spre viitor cu AI

Utilizatorii vor observa că sigla din partea de sus a browserului că a fost transformată într-o imagine GIF în mișcare. Google a marcat piatra de hotar printr-o postare privind în urmă la evoluția produselor și serviciilor companiei. Utilizatorii au observat atunci când au vrut să facă o căutare că au fost întâmpinaţi de un doodle animat special. Astfel, cuvântul Google s-a transformat în „G25gle”

„Luna aceasta, Google va sărbători 25 de ani de naștere. Este un privilegiu imens să atingem această piatră de hotar. Făcută posibilă de oamenii care folosesc produsele noastre și ne provoacă să continuăm să inovam. Sutele de mii de angajați Google din trecut și din prezent și-au dat silinţa pentru a construi acele produse”, a scris Sundar Pichai, directorul executiv al Google.

25 years ago, Google Search launched from a garage in a California suburb. Today, we have offices and data centers on six continents, in over 200 cities. In honor of our 25th birthday tomorrow, take a world tour with us #Google25 ↓ https://t.co/lRCaDCJvg0

Google a fost lansat în urmă cu 25 de ani de Sergey Brin și Larry Page

Motorul de căutare a fost fondat în anul 1998 de Larry Page și Sergey Brin, pe atunci doctoranzi la Universitatea Stanford. Ideea celor doi studenți avea să schimbe definitiv modul în care se fac în prezent căutările pe internet.

Cei doi au dorit să creeze un motor de căutare care să grupeze și să organizeze toate informațiile din mediul online. Inițial, ei și-au denumit produsul BackRub.

Pichai a mai adăugat că, pe măsură ce gigantul se uită înapoi la ultimii 25 de ani, este și timpul să privim spre viitor.

„Cu AI, avem oportunitatea de a face lucruri care contează la o scară și mai mare.Abia începem să vedem de ce este capabil următorul val de tehnologie și cât de repede se poate îmbunătăți”, a adăugat Pichai.

Google are 174.000 de angajați

El a mai spus că a face inteligența artificială mai utilă, a fost „cea mai importantă” sarcină cu care se confruntă compania. Iar greul va fi în „următorii 10 ani și mai departe”.

Prin produsele și platformele sale, precum Search, Maps, Gmail, Android, Play, Cloud, Chrome şi YouTube, Google joacă un rol semnificativ în viaţa de zi cu zi a miliarde de oameni.

Totodată, Google a devenit una dintre cele mai cunoscute companii la nivel global. În prezent, Google are peste 174.000 de angajați și o capitalizare de piață de 1.630 miliarde dolari.