Ce se întâmplă cu Gmail. Google vine cu explicații

Google a anunțat ce se întâmplă cu Gmail după ce a apărut o farsă care susținea că se va închide. Farsa a ajuns virală în toată lumea, iar internauții s-au speriat.

Google a anunțat că Gmail este „aici pentru a rămâne” după ce o farsă care susținea că se va închide s-a răspândit pe scară largă pe rețelele de socializare. Farsa a fost făcută pe platforma X și a fost vizualizată de peste șapte milioane de ori.

Un exemplu al pericolelor dezinformării

Un expert în comunicare a declarat această farsă a fost „un exemplu clasic” al pericolelor dezinformării.„Cei mai mulți oameni cred ceea ce văd online și există o lipsă de instrumente și procese pentru a verifica faptele”, a declarat Richard Bagnall, șeful firmei de evaluare a comunicațiilor, CARMA.

„În timp ce rețelele de socializare pot acționa fără responsabilitate și pot pompa informații nefiltrate și neverificate către publicul lor, acest incident din Gmail nu va fi ultimul caz pe care îl vom vedea”, a mai spus expertul.

Toate platformele de socializare au încercat să stopeze dezinformarea, iar X a fost criticat în mod special în această privință. Platforma X a spus că se angajează să „abordeze discursul instigator la ură”, dar dorește, de asemenea, să „protejeze libertatea de exprimare”.

Totul ar fi pornit de la un email trimis de Google

Această farsă pare să se bazeze pe un e-mail real trimis de Google în 2023. Ea îi anunța pe oameni că Gmail va opri accesul la cea mai elementară vizualizare HTML a sa. Vizualizarea HTML originală a fost folosită când Gmail a fost lansat în 2004 și ar fi de nerecunoscut pentru majoritatea persoanelor care folosesc serviciul în prezent.

„Vă transmitem o actualizare importantă despre Gmail”, se arată în postarea virală. „După ani de zile în care am conectat milioane de oameni din întreaga lume, am permis o comunicare perfectă și am încurajat nenumărate conexiuni, călătoria Gmail se apropie de sfârșit.”

Google a închis mai multe servicii

Gmail este cel mai popular serviciu de e-mail din lume, cu peste 1,5 miliarde de utilizatori activi la nivel mondial.În 2023, Google a închis serviciul de jocuri Stadia, funcția YouTube Stories, asemănătoare cu Snapchat, și conturile vechi și inactive de Gmail. S-ar putea închide și Google Podcasts, potrivit BBC.