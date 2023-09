Gogoșari umpluți cu struguri – murați pentru iarnă

Gogoșari umpluți cu struguri murați. În fiecare toamnă punem diferite conserve de fructe și legume pentru a ne bucura de ele în timpul iernii. Printre acestea sunt și multe murături simple sau asortate, în saramură sau oțet.

Rețeta de gogoșari umpluți cu struguri este una veche. Acești gogoșari murați sunt foarte gustoși și aspectuoși. Mai ales că fac furori printre musafiri. Se prepară foarte ușor, asemănător cu gogoșarii umpluți cu conopidă.

În multe case sunt preferate murăturile în saramură, potrivit de acre. Nu ne dăm în vânt după murăturile în oțet, însă facem și excepții. Cum ar fi gogoșarii cruzi în oțet, fără fierbere.

Farmecul acestor gogoșari umpluți cu struguri este dat de contrastul dintre dulce și acrișor. Adevărul este că boabele de struguri murate sunt foarte gustoase. Am ales struguri albi (foarte dulci) care să contrasteze cu culoarea gogoșarilor.

Puteți face și un mix de gogoșari umpluți cu struguri și alții cu conopidă.

Țineți cont de vremea de afară. Dacă este foarte cald nu vă apucați de muraturi. În mod normal murăturile se pun toamna, în lunile septembrie – octombrie.

Ingrediente pentru gogoșari umpluți cu struguri

6 gogoșari frumoși

cca. 500 g boabe de strugure

rădăcină de hrean sau batoane de țelină

bețe uscate de mărar și cimbru

1-2 ardei iuți

50 ml oțet de masă (alb, simplu, de 9 grade)

Saramură:

1L de apă și 1 lingură de sare neiodată (specială pentru murături)

Mod de preparare

Am spălat gogoșarii întregi și i-am scurs bine.

Apoi i-am scobit cu gijă. Am folosit un cuțit cu lamă scurtă și ascuțită cu care am decupat cotoare. Am scuturat bine și sâmburii din interior (îi puteți și clăti cu apă rece).

Am spălat și boabele de strugure. Am ales atât boabe mari cât și mai mici.

Am pregătit borcanele și capacele (spălate și limpezite) și am așezat în ele acești gogoșari umpluți cu struguri. Ca să arate bine i-am pus cu deschiderea spre exterior. În timp ce stratificam gogoșarii am avut grijă să pun și ardei iute (câte 1 la fiecare borcan) precum și batoane de hrean sau de rădăcină de țelină. De asemenea, am umplut toate „spațiile moarte” cu boabe răzlețe de strugure.

Am umplut bine de tot borcanele cu saramură, până la buză.easupra am încheiat cu o coroniță din bețe uscate de mărar și cimbru.

Cum se face saramura

Am pus la fiert cca. 1 L de apă împreună cu 1 lingură (22-25 g) de sare neiodată, specială pentru murături. Am lăsat totul să fiarbă 2-3 minute după care am stins focul și am așteptat 10 minute. Apoi am turnat saramura caldă peste gogoșarii umpluți din borcane.

Am umplut bine de tot borcanele cu saramură, până la buză.

Cam asta a fost pentru prima zi! Am lăsat borcanele cu gogoșari umpluți cu struguri pe masa de bucătarie, acoperite doar „de fomă”. Așa se procedează cu murăturile în saramură. Dacă este cald în casă zeama se va tulbura însă așa este normal.

Mod de păstrare

A doua zi am turnat câte 1 lingură de oțet simplu de masă în fiecare borcan de 800 ml (respectiv 2 linguri în cele de 1,7 L). Am înfiletat capacele borcanelor și gata! Acești gogoșari umpluți cu struguri pot merge pe rafturile cămării.

Important! Dacă moarea (saramura fermentată) dă semne de „băloșire” trebuie să vânturați (pritociți) aceste murături. Se deschid capacele, se scurge moarea într-un castron și se toarnă la loc. Acest proces oxigenează saramura. Dacă puneți muraturi la butoiaș va trebui să suflați aer cu ajutorul unui furtun.