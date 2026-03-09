Giovanni Becali despre începuturile Dubaiului: Era plin de macarale ca să pună bazele turismului

Giovanni Becali a povestit la o emisiune online faptul că arabii din UAE se pregăteau încă de acum 30 de ani să dezvolte turismul în Dubai. Acesta a explicat că la acel moment era plin de macarale în celebra metropolă și nici urmă de român.

Omul de fotbal a declarat faptul că acum 35 de ani Dubaiul abia începea să se dezvolte. ”Eu am mers în Dubai când nu mergea nimeni. Eu acum 35 de ani m-am dus cu nevastă-mea în Doha, în Dubai. Și în Dubai s-au dus ele la patinoarul ăla, că veneau cu cămile. Erau numai primele două fete, a treia a venit mai târziu.

Și eu stăteam la plajă la 29 de grade, în ianuarie așa, mai făceam plajă, mă mai uitam la bar. Și văd un om, cu fusta aia albă a lor și l-am întrebat de vorbă. Mai exact ce se întâmplă cu macaralele alea, că erau numai macarale. Stricau tot peisajul”, a spus managerul.

Omul de afaceri a explicat apoi că i s-a explicat că turismul va fi al doilea venit. ”Și zice că petroul în 70 de ani nu o să mai fie așa mult, așa că noi ne-am gândit să trăim din turism. Și ei asta fac.

Turismul va fi petrolul lor, așa mi-a spus. Și eu așa au început să construiască. Eu mergeam la Dubai cu toți bulgarii. Și la Monte Carlo e greu să te apropii de un apartament, aici era 2-300 de mii de euro”, a mai spus Giovanni Becali.

Pe de altă parte, atunci când Dubaiul va pierde din popularitate, oamenii se vor îndrepta către o altă țară arabă. ”Când mă duceam eu nu, nu știa nimeni, și avea Taromul linie directă. Mai frumos decât Dubaiul e Bahrain.

E dezmăț acolo, că poți să bei, să faci ce vrei. Este paradis acolo și ieși direct în Golf. După Dubai sigur vor descoperi și Bahrainul”, a mai spus acesta.