Este clar că Gina Pistol nu va mai putea să prezinte emisiunea Asia Experess, de la Antena 1. Însărcinată, vedeta TV ia o pauză și va intra în rolul de mamă, unul mult mai solicitant decât cel de prezentator. Diva o să aibă un copil, cu iubitul ei, Smiley, iar vestea a fost dată în urmă cu câteva luni, cu mare emoție. Gina Pistol a spus la vremea respectivă că nu mai spera să poată rămâne însărcinată pe cale naturală.

„Noi acum înseamnă trei! În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am știut că totul este bine”, spunea Gina Pistol.

Declarații de dragoste

„Înainte să te cunosc, îmi plăcea privirea ta. Acum, în afară de lucrul care îmi place, cel evident, că ești foarte frumoasă, îmi place că mă faci să râd, că mă distrez cu tine, că ești un prieten foarte bun și esti foarte empatică”, îi făcea Simely o declarație publică, de dragoste, iubitei sale.

„Eu te știu de când erai la Simplu. Și ce imi placea mie, înainte să te cunosc, înainte să devenim personali, că ești băiat bun. Mi se părea că ești băiat bun, genul pe care să-l duci acasă, să îl cunoască mama ta. Și țin minte o dată, când eram amândoi singuri, nu eram într-o relație niciunul, și cântai la un eveniment. Și mă uitam așa la tine și mă gândeam , atunci te-am văzut altfel, în urmă cu mulți ani!”, replica Gina Pistol.

Cine sunt marii favoriți

Așadar, producătorii emisiunii Asia Express caută o altă vedetă care să ocupe locul lăsat liber de Gina Pistol. Printre favoriți se numără Dorian Popa, Speak, Lviu Vârciu sau Răzvan Fodor, conform click.ro.

Conform sursei citate, este posibil ca filmările la showul tv să înceapă anul viitor, iar concurenții ar fi selectați dintre cei care au participat în edițiile anterioare.