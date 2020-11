Ultima discuție majoră pe rețelele sociale dacă are sau nu colagen în buze Gina Pistol. Ori dacă și-a injectat acid hialuronic. Sătulă să tot fie criticată și bârfită pe la spate, vedeta a clarificat lucrurile. Are buze mari pentru că e însărcinată. Se știe că acest lucru face parte din transformarea prin care trece orice viitoare mămică în perioada în care este gravidă. Mai ales dacă în burtică are o fetiță.

„Eu de când m-am operat, în urmă cu câțiva ani, când mi-am tăiat buza ca să scot din țesut, din soluția pe care o aveam injectată, nu mi-am mai injectat absolut nimic în buze. Cam cât de nebună să fiu să-mi injectez în perioada asta, însărcinată fiind, ceva în buze? Și nu cred că există doctor estetician care să facă. Buzele sunt umflate pentru că… sarcină”, a comentat Gina Pistol pe Instagram.

A fost un adevărat chin prin care a trecut Gina Pistol după ce și-a operat buzele.

