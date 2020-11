Dana Deac, una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la TVR a făcut un anunț cumplit. După ce a învins cancerul de cinci ori, jurnalista are iar probleme de sănătate. Jurnalista de la TVR, în vârstă de 58 de ani, a povestit totul pe rețele sociale.

Dana Deac se luptă cu o nouă boală

„(…) am fost la doctor, pentru că nu scap de dureri de cap de două zile. Mi-a spus foarte ferm: `Doamna Deac, ați scăpat de cinci ori de cancer. De AVC (accident vascular cerebral – n.r.) nu puteți scăpa. Așa că alegeți! Vă luptați cu mafioții sau vă salvați viața? Am văzut ce ați făcut în ultimul timp. Dumneavoastră alegeți. Eu aș vrea să vă fiu doctor și peste 10 ani`.

Am ajuns acasă cu aceleași dureri de cap, la care s-a adăugat neliniştea născută de monologul doctorului. Și ce am descoperit? Vecini care îmi arătau cum a fost tăiat cu drujba cablul de la RCS. Mă întrebau dacă să sune la Poliția locală, dacă tot nu se deranjează (…).

Pe doctor l-am întrebat cât timp am la dispoziție pentru a alege. Răspunsul lui a fost o privire severă și rece”, a scris Dana Deac pe Facebook.

Realizatoare de televiziune spune în urmă cu trei ani că îi recidivase cancerul, după 10 ani de la vindecare. A suferit apoi o nouă operaţie.

Dana Deac s-a luptat 12 ani cu cancerul

Dana Deac a aflat că are cancer în 2008, iar de atunci a trecut prin mai multe intervenţii chirurgicale şi luni de spitalizare.

„Aș schimba modul de viață. Emoțiile negative nu trebuie să te copleșească. Trebuie să mergi la un psiholog. Am apelat la un psiholog și sfătuiesc pe toată lumea să facă asta. Aveam 45 de ani când am aflat de cancer. Ideea este să fii echilibrat. Trebuie să ne iubim mai mult. Am avut noroc de prieteni. Nu toată lumea are noroc să se opereze în altă parte. Eu simt că mă iubește Dumnezeu. Eu nu am vrut să mă expus. Fiul meu Vlad a fost alături de mine. Vlad are 27 de ani. Urmează să stau 10 zile izolată. Am emoții, normal chiar dacă s-a mai întâmplat de 4 ori. Este a cincea oară. Am avut emoții atunci când medicul meu m-a sunat să facem operația de urgență”, a declarat, în urmă cu ceva timp, Dana Deac la Pro TV.