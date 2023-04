Gina Matache, despre cel mai dificil moment din viața ei. Mama Deliei a ascuns asta atâta vreme

Gina Matache, mama Deliei și a Oanei Matache, a fost mereu o femeie discretă și puțini au știut că a trecut printr-o mulțime de decepții. Interpreta de muzică populară a ajuns de două ori în pragul divorțului și a suferit enorm pentru că nu și-a mai putut salva căsniciile.

Primul ei soț a fost Ion Matache, dar căsnicia nu a durat mult, iar Gina Matache s-a aruncat în brațele lui Jan Mocanu, un acordeonist. Cei doi au fost împreună timp de 10 ani, dar acesta ar fi înșelat-o de mai multe ori.

„Nu mai mergeau treburile între noi, dar am stat că aveam părul alb în cap. Nu avem avere, nu avem case, ce să împărțim: praful după tobă! Ne-am spus «La revedere şi pa». Fiecare cu neamul lui, eu cu ale mele, el cu ale lui”, a afirmat Gina Matache, în urmă cu ceva timp, relatează GlowMagazine.

Cu toate astea, Jan Mocanu a declarat că Gina Matache a fost infidelă și că a prins-o cu minciuna chiar la ziua fiicei ei, Oana Matache.

„Eram plecat în Australia. Vorbeam cu ea la telefon, era ziua Oanei, am sunat-o în seara aia non-stop și nu mi-a răspuns. Nu prea mi-a convenit. I-am cerut o poză de la ziua Oanei și mi-a zis că nu a făcut nimeni poze. Într-un final s-a ajuns să se jure pe mama ei, «să moară mama», că mi-a fost fidelă. A doua zi, fără ca mama ei să fie bolnavă sau ceva, aceasta a murit”, a afirmat Jan Mocanu.

Gina Matache nu a vrut să divorțeze

Bărbatul a mai spus că a vrut să divorțeze de Gina Matache și să înceapă o nouă relație pentru că nu mai suporta infidelitatea, dar că mama Deliei nici nu a vrut să audă de așa ceva. El a declarat că fosta parteneră avea o atitudine de gheață, pe care nu și-o explică nici acum.

„Eu am vrut să încep o altă relație și am anunțat-o. În acel moment, lucrurile s-au schimbat total. A început să plângă, mi-a zis că nu renunță la mine. Am rămas surprins, că ea avea o atitudine de gheață. A fost ceva de nerecunoscut. M-am întrebat timp de opt ani cum a reușit mama Deliei să mă despartă de acea fată, care era mai tânără, mai drăguță, cu multe calități”, a mai declarat acesta.