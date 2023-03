Ce studii a urmat Oana Matache și din ce și-a câștigat banii până acum. Nu a vrut să urmeze același drum ca sora ei Delia

Oana Matache, în vârstă de 31 de ani, s-a născut și a crescut în București. A studiat la liceul de muzică Dinu Lipatti, la fel ca sora ei mai mare. De asemenea, și la facultate a ales să meargă tot pe același drum, deși, spre deosebire de Delia, ea nu a ajuns să își facă o carieră din asta și s-a îndreptat spre altceva.

Oana Matache și-a dedicat o bună parte din viață muzicii

Oana a ales să urmeze cursurile Universității Naționale de Muzică din București, iar mai târziu a făcut parte, pentru mai mulți ani, din band-ul surorii sale. Talentul său a devenit cunoscut în acest fel, iar ulterior a început să câștige sume fabuloase din contractele de publicitate pe care le primea de la diverși sponsori.

Aceasta nu s-a remarcat însă în niciun fel prin muzica sa și se pare că nu acesta este drumul pe care vrea să-l urmeze mai departe. Ea s-a căsătorit în urmă cu câțiva ani cu Răzvan Miheț, despre care însă nu se știu foarte multe lucruri, ci doar că este un pasionat de sporturi extreme, iar în trecut avea deschisă o firmă prin care comercializa tricouri.

Oana Matache și Răzvan Miheț au divorțat

Lucrurile nu au mers foarte bine între ei, deși au împreună doi copii, de cinci, respectiv trei ani. Oana Matache și-a găsit deja un nou partener, pe Radu Siffredi, însă în ciuda speculațiilor, a rămas în relații foarte bune cu fostul ei soț.

Recent, Oana Matache a făcut lumină și a declarat că ea și fostul partener comunică des. Au doi copii împreună și intenționează ca atât mama, cât și tatăl să fie prezenți în viețile celor mici. „Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, nici eu, nu am permite ca un «personaj problematic» să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei”, potrivit Cancan.