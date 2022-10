Gina Chirilă, cea mai frumoasă femeie din Capitală, a risipit misterul! Ce reprezintă tatuajul de pe inelarul ei și ce scrie pe el

Gina Chirilă a făcut dezvăluirea după ce o fană a întrebat pe Instagram ce anume înseamnă acel tatuaj. Cert este că nu e un simplu inel marcat pe deget ci și un mesaj: “we are one” adică “noi suntem unul”. Același mesaj îl are tatuat și soțul Ginei Chirilă, Bogdan Vlădău, în loc de verighetă. Potrivit unor surse apropiate celor doi, ei au ales acest mod de a-și declara iubirea eternă în pofida celui tradițional pentru că inelele se mai pierd, se pot scoate de pe deget, însă tatuajul rămâne, evident câtă vreme nu se apelează la ștergerea lui cu laser. Gina Chirilă este împreună cu Bogdan Vlădău de mai bine de un deceniu și împreună au o fetiță superbă.

Gina Chirilă reușește să-l țină sub control pe Bogdan Vlădău

Practic, Gina este cea care a reușit să îl cumințească pe Bogdan Vlădău, si eu tot fost model, dar și om de televiziune. Acum, Gina, în vârstă de 28 de ani, a povestit cum se menține după ce a devenit mamă. Ea nu ține niciun fel de dietă, însă e atentă la ceea ce mănâncă. „Așa cum am spus de mai multe ori, cred că geneticul este foarte important, în primul rând. Bineînțeles că am grijă de ce mănânc, cum mănânc. Nu tot timpul pentru că mai trișez și eu, dar, în general, am grijă să nu mănânc foarte mult, să mănânc ce trebuie. Dar geneticul mi se pare cel mai important”, a spus Gina Chirilă pentru ego.ro. Cert este că modelul are și foarte multă activitate, mai ales că are și o afacere de fashion de care se ocupă și în care se implică.