Gina Chirilă, fără filtre, efecte sau machiaj. Imagini inedite cu „cea mai frumoasă femeie de București”

Gina Chirilă a ieșit din casă fără a purta machiaj.

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău, la plimbare în parc

Îmbrăcați lejer, Gina și Bogdan au ieșit la plimbare cu fetița lor, Katia, care stătea cuminte în cărucior. Cei doi s-au plimbat minute bune printre frunzele de toamnă, iar apoi au mers la o cafenea, acolo unde s-au întâlnit cu o persoană cunoscută și cu câinele acestuia.

La finalul lunii septembrie, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au sărbătorit patru ani de căsnicie, printr-o vacanță de neuitat în Bali. Fiica lor a rămas în grijă la bunicii din partea mamei.

„Mă ajută foarte mult mama și în continuare am posibilitatea de a călători și de a-mi face joburile și să fiu și mamă. Se poate cu ajutor, bineînțeles. Recent, am fost plecați 3 săptămâni în Bali și a fost cea mai lungă perioadă de timp fără Katia, am fost în vacanță. Mi-a fost greu, dar am foarte mare încredere în mama, știu că e pe mâini bune”, a spus Gina, citată de Mediaflux.ro.

Cum își păstrează Gina Chirilă silueta de invidiat

Vedeta a vorbit despre secretul siluetei sale, dar și despre mâncarea pe care nu o poate refuza niciodată. Cu toate acestea, ea a dezvăluit că are grijă ce și cum mănâncă, mereu.

„Nu tot timpul pentru că mai trișez și eu, dar, în general, am grijă să nu mănânc foarte mult, să mănânc ce trebuie. Dar geneticul mi se pare cel mai important. oată lumea s-a mirat că mie nu îmi plac dulciurile foarte mult. În schimb, îmi place chestiile nesănătoase, sărate. Chips-uri, covrigi, foietaj. Deci foietajul este…nu pot să refuz!”, a spus soția lui Bogdan Vlădău, potrivit playtech.ro.

Gina „cea mai frumoasă femeie din București”

Și Maurice Munteanu a rămas fermecat de frumusețea Ginei Chirilă. El a dezvăluit că atunci când a văzut-o pe stradă a fost uimit de modul în care aceasta arăta. El a susținut că „Gina Chiriă este de departe cea mai frumoasă femeie din București”.