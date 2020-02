La finalul defilarilor concurentelor pe podiumul emisiunii de stil, Gina Chirila a facut un anunt socant, aceasta a decis, la sfatul medicului, sa paraseasca competitia “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Gina Chirilă, un model de succes și unul dintre cei mai căutați influenceri de pe rețelele sociale, a pus punct aparițiilor TV după ce i s-a făcut rău pe platourile celebrei emisiuni „Bravo, ai stil! Celebrities”.

“Îmi pare foarte rău, dar am deja șase luni de sarcină și oboseala își spune cuvântul. Împreună cu medicul am hotărât că trebuie să stau liniștită. A fost o experiență minunată”, a spus Gina Chirila. Se pare că sarcina soției lui Vlădău decurge acum în parametri normali.

Începând din această săptămână, în locul Ginei, concurentelor emisiunii li se alătură cântăreața Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu spune ca imbratiseaza cu emotie experienta de concurenta in cadrul show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities” si, in acelasi timp, o vede ca pe una dintre provocarile uriase ale carierei sale.

“Pasesc in aceasta competitie cu emotie, pentru ca este un show spectaculos, la care ma inchipuiam, avand in vedere ca de foarte multa vreme cochetez cu aceasta zona de fashion. Ma bucur ca, iata, se intampla! Mi se pare o provocare foarte mare pentru ca, in afara de ceea ce abordez eu, in mod normal, trebuie sa vin si cu lucruri noi. Imi place sa surprind si, cu siguranta, aceasta va fi abordarea mea in emisiune. Sunt foarte incantata sa functionez intr-un colectiv atat de numeros de fete, lucru care nu mi s-a mai intamplat vreodata. Sper sa fac fata tensiunii, emotiilor. Este un concurs, fiecare isi joaca cum stie mai bine cartea, cred ca fiecare dintre noi doreste sa castige. Nu este o situatie care sa imi fie foarte confortabila, pentru ca toata cariera mea m-am ferit de genul acesta de imprejurari tensionate, dar din moment ce ele exista, eu imi voi spune sincer punctul de vedere”, declara Alexandra Ungureanu, noua concurenta de la “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Încă unei concurente i s-a făcut rău:

“Mi s-a făcut rău dupa ceea ce s-a întâmplat joi, în platou. M-am enervat, recunosc, dar între timp mi-a trecut. Am ajuns la un consens, până la urmă. Fiind foarte stresată, am izbucnit. Nu a fost ceva intenționat, și mie mi-a părut rău, dupa aceea. Am stat si am pus totul cap la cap si am realizat ca, poate, și eu am greșit”, a spus Calina Dumitrescu. Ea a revenit in show, dupa ce, in urma unor nemultumiri, aceasta a refuzat sa participe in editia de vineri. În ediția de sâmbată, Calina Dumitrescu a revenit în show explicând motivul pentru care nu a putut fi prezentă în ziua anterioara.

