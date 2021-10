Gigi Becali tună și fulgeră! A trecut la amenințări. Se va ajunge la plângeri penale

Săptămâna aceasta nu pare deloc una bună pentru Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera are probleme grave cu echipa, antrenorul Edi Iordănescu și o parte din staff-ul acestuia fiind confirmați pozitiv cu COVID-19. S-au căutat măsuri rapide pentru această situația, însă marți vine o altă bombă asupra finanțatorului. Mirel Rădoi, antrenorul naționalei României, este decis să se retragă la finalul contractului, iar printre opțiunile Federației Române de Fotbal (FRF) în ceea ce privește un nou antrenor este și Edi Iordănescu. Atât acesta din urmă, cât și Becali nu sunt dispuși să renunțe la contractul lor, așa că lucrurile s-au mai domolit.

Miercuri însă, Gigi Becali este din nou foc și pară, de data aceasta pe regulile în ceea ce privește intrarea la meciuri. Având în vedere că o parte din angajații lui au fost infectați cu coronavirus, finanțatorul FCSB ridică o problemă gravă. Este nemulțumit de felul în care se alege care dintre jucători intră pe teren. Cu toții știm că persoanele vaccinate nu sunt imunizate complet. De la această idee a pornit și nemulțumirea lui Becali, care nu este de acord ca fotbaliștii vaccinați să intre pe teren fără să prezinte un test PCR.

Gigi Becali susține că regulile trebuie schimbate imediat pentru a preveni o nouă tragedie în fotbal. Ca argument la nemulțumirile lui, latifundiarul aduce în discuție cazul dinamovistului Patrick Ekeng, care a murit pe teren în urmă cu doar câțiva ani. Becali susține că ceea ce se întâmplă în ultima perioadă nu mai este fotbal, iar regulile acestui joc lasă de dorit.

„Asta este viața și trebuie să trecem și prin Covidul ăsta, dar nu poți să faci în așa hal regulamentul. De aproape doi ani o ținem în circul ăsta, că ăsta nu mai este un fotbal normal.

Dacă ai vaccin făcut nu mai mai trebuie să te testezi, nu? Voi sunteți în toate mințile? Îi întreb și eu pe Burelanu, Gino și pe ministru. Ce o să faceți voi, că nu o să mai dureze mult, și o să vedeți că o să apară un nou caz Ekeng la noi. Ce o să faceți atunci? Iar mie dacă îmi va muri, Doamne ferește!, vreun fotbalist de la FCSB nu o să îi iert în viața mea pe Burleanu, Gino Iorgulescu și pe ministru. Schimbați, bă, cât mai este timp regulamentul că o să îi omorâți pe fotbaliști. Vor face aia infarct pe teren”, a declarat Gigi Becali pentru prosport.ro.

Răzvan Burleanu și Gino Iorgulescu au intrat în vizorul lui Gigi Becali

Nemulțumit de regulile din fotbal, finanțatorul roș-albaștrilor tună și fulgeră. Așa ceva nu se mai poate, iar el este dispus să ia primele măsuri. Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal și Gino Iorgulescu, șeful LPF, sunt cei asupra cărora Gigi Becali aruncă amenințări grave. Dacă aceștia nu vor lua măsuri și nu vor schimba regulile, se vor alege cu plângeri penale.

„Dar, lasă că o să le fac eu plângeri penale lui Burleanu și Gino, nu o să îl las nici pe ministru. Către ăia de la minister am făcut deja un demers. Dar testați, bă, toți jucătorii înainte de meciuri. Cât vreți să mai urle Becali să vă trezească la realitate? Ce vreți să fac eu? Am zis să nu mai ies în presă să vorbesc. Am zis să stau să îmi văd de treabă și de viața mea, dar înnebunesc când văd ce se întâmplă la noi. Și apoi tot pe mine mă sunați, că uite domnul Becali ce s-a întâmplat, că uite domnul Becali ce cazuri de Covid au mai apărut….. Ce vei face domnule Becali? Nu se poate așa ceva!”, a mai declarat Gigi Becali pentru prosport.ro.