Gigi Becali a apelat la protecție! Ce decizie majoră a luat latifundiarul

Alexandra Becali este fiica mijlocie a patronului celebrei echipe de fotbal FCSB. Tatăl ei i-a oferit o educație aparte și a încercat pe cât posibil să o țină departe de scandaluri media, așa cum face și cu celelalte două fete. Pentru a se asigura că tinerele sunt în siguranță mereu, Gigi Becali are grijă ca oamenii lui de încredere să le însoțească acolo unde au treburi de rezolvat. Pe ordinea zilei este Alexandra, care a fost surprinsă în trafic, în compania fostului fotbalist Ionuț Luțu, un om de încredere al latifundiarului.

Dacă prezența celor doi împreună vă face să vă gândiți la o relație, ei bine, nici nu poate fi vorba despre așa ceva. Fostul fotbalist a fost doar șoferul frumoasei Alexandra și s-a asigurat că totul este în ordine cu fiica mijlocie a lui Gigi Becali. Cei doi au fost surprinși într-un Bentley de peste 250.000 de euro. Se pare că patronul FCSB are grijă ca fetele lui să se bucure de tot confortul oferit de averea sa. În plus, nici accesoriile tinerei nu ne înșală așteptările. Pe mâna Alexandrei Becali se afla un ceas a cărui preț depășește suma de 20.000 de euro, iar poșeta valorează și ea undeva la 5.000 de euro.

Conform informațiilor oferite de cei de la Prosport, fiica lui Gigi Becali a mers la o clinică situată în nordul Capitalei. Ca un adevărat șofer, Ionuț Luțu a așteptat-o lângă bolidul de lux, ocupându-și timpul cu telefonul mobil. Atunci când tânăra și-a făcut apariția, fostul fotbalist i-a deschis portiera și au plecat împreună spre o cafenea. Această situație nu îi este deloc străină Alexandrei Becali. În timp ce Luțu conducea mașina și stătea la cozile infernale din trafic, frumoasa domnișoară a vorbit nestingherită la telefon, semn că este obișnuită cu prezența bărbatului.

De ce a ales Gigi Becali să angajeze un șofer pentru Alexandra?

Dacă dăm puțin timpul înapoi, ne aducem aminte cu toții că mașina de sute de mii de euro a fost condusă inițial chiar de Alexandra Becali. A primit o educație bună acasă, însă la școala de șoferi a cam chiulit la cursuri. În luna august, presa de scandal avea imagini „compromițătoare” cu fiica lui Gigi Becali. Tânăra are probleme cu parcările, iar drept dovadă stau imaginile surprinse în acea perioadă de către paparazzi playtech.ro. Alexandra și-a parcat mașina pe trotuar, în fața unei cafenele, pentru ca ea să își poată cumpăra o băutură.

Această situație nu este una singulară. Tânăra șoferiță a mai avut parte de peripeții în trafic. Nu avea loc de parcare, așa că a decis că nu deranjează pe mine dacă lasă bolidul de lux, oferit cadou de tăticul ei, pe trecerea de pietoni. Parcarea a fost făcută chiar în fața unui complex comercial din Băneasa.

Șoferul care o însoțește mereu pe Alexandra Becali are, probabil, rolul de a o scoate pe tânără din belele. Există două variante: ori fiica latifundiarului a rămas fără permis de conducere, ori Gigi Becali a decis să evite micile gafe făcute de fiica sa în trafic. Indiferent de motiv, tânăra se poate relaxa în mașina de peste 250.000 de euro, în timp pe Ionuț Luțu are grijă ca ea să ajungă acolo unde are treburi de rezolvat.