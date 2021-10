Cutremur la FCSB. Edi Iordănescu l-a scos de pe bancă pe omul lui Gigi Becali

Campionatul conține oficiali ai cluburilor care nu sunt ceea ce par să fie. Antrenori principali care nu sunt „principali”, secunzi care nu sunt secunzi. Și FCSB jonglează în felul acesta, chiar dacă A1, Edward Iordănescu, are de multă vreme licența Pro și în cazul lui nu există nicio problemă să conducă echipa.

Mihai Pintilii, pe care Becali l-a transformat ad-hoc din fotbalist în antrenor secund, nu deține nicio licență de tehnician. Înainte ca Edi Iordănescu să devină șeful FCSB-ului, Pintilii lucra zi de zi ca asistent al antrenorului principal, iar la meci stătea pe bancă înregistrat ca delegat al echipei. Ca să-și joace rolul, el manevra și tabla care afișează schimbările, cu numerele jucătorilor care ies și ale celor care intră, scrie gsp.ro.

Magazionerul a ajuns pe bancă, iar Pintilii în tribună

Postul real era cel de antrenor secund, delegat era doar ca să păcălească regulamentul. De când a venit Edi, Mihai Pintilii nu mai are loc pe bancă. Delegat e Mihai Stoica, revenit la marginea terenului din momentul în care Becali a hotărât să angajeze un antrenor real în locul marionetelor pe care le dirija el de acasă prin telefon în timpul partidelor.

Edward ține, oricum, să lucreze cu oamenii săi de încredere. Asistentul de bază e Alexandru Radu, poreclit „Cartof”. Iordănescu a colaborat cu el și în trecut și a ținut întotdeauna ca Alexandru Radu să facă parte din staff.

Pintilii, pe care Becali îl făcuse brusc antrenor secund, a rămas pe dinafară. Pe bancă are loc și magazionerul, iar el nu mai are. Când s-a retras din cariera de fotbalist, Mihai mai era sub contract cu FCSB pentru încă șase luni. Fiindcă Gigi nu îl mai considera suficient de bun ca jucător, l-a transformat în secund și i-a scăzut mult salariul, așa că a economisit niște bani.