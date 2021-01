Gigi Becali și Anamaria Prodan s-au certat la cuțite din cauza transferului lui Dennis Man. Atacantul a plecat de la FCSB la Parma, pentru 13 milioane de euro. Impresara a luat foc pentru că nu a fost inclusă în această tranzacție. La care spune că a contribuit substanțial. Și l-a acuzat pe Gigi Becali că i-a servit pe tavă mutarea lui Ioan Becali, vărul finanțatorului.

Anamaria Prodan și Gigi Becali, atacuri reciproce

„Oferta oficială de la Parma am trimis-o eu personal tuturor din club, pe adresa oficială a clubului Steaua. De la prima ofertă au oferit 10 milioane de euro + bonusuri. A știut că de 6 luni de zile eu negociam transferul acestui jucător. Eu am toate mailurile oficiale, toate discuțiile cu Dennis Man și tatăl lui până acum o oră, când l-au obligat să semneze cu Giovanni o hârtie pe două zile. Jucătorul și tatăl jucătorului au refuzat să rupă contractul cu mine, dar l-au amenințat în toate felurile.” S-a plâns Anamaria Prodan.

Gigi Becali a reacționat dur: „Nu o să mai vorbesc niciodată în viața mea cu Anamaria. O lăsăm în pace. Eu nu discut cu femei, afaceri nu fac dacă ești femeie. Du-te, bă femeie, nu fac cu tine afaceri. Nu discut cu ele. Așa fac eu, treaba mea. Am vorbit cu ea pentru că îl respectam pe Reghe, pentru că e nevasta omului cu care am lucrat. Altfel călca la mine vreodată? Nu mai vreau să vorbesc despre ea.” A afirmat Becali la Pro X.

„L-am ajutat incredibil pe vremea când era la pușcărie”

Atacurile au continuat. A venit rândul impresarei să răspundă. „Ceea ce a făcut și cum a reacționat arată că este foarte mic. Nu o să mai existe nici din partea mea vreodată un transfer. Am lucrat alături de omul ăsta și l-am ajutat incredibil și pe vremea când era la pușcărie. Atunci eu și soțul meu am tras ca de acest club să nu se aleagă praful.

Am adus jucători și nu am cerut vreodată un comision, m-a rugat să nu iau comision când aduc jucătorii. Nu am făcut-o, nu am vrut să simtă că cineva îi ia banii. A spus Anamaria Prodan pentru sursa citată.

În conflict a intervenit și Laurențiu Reghecampf. Soțul Aneimariei Prodan i-a transmis lui Gigi Becali un mesaj. „Laurențiu i-a dat un mesaj lui Gigi Becali. I-a explicat absolut tot și l-a rugat să uite, să nu mai vorbească de familia noastră niciodată”, a spus impresara pentru Antenasport.