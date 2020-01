Becali a spus recent că AS Roma tatonează pentru a-l lua pe Dennis Man, oferind suma de 15 milioane de euro.

Potrivit patronului de la FCSB, acesta ar vrea să-l dea italienilor doar cu suma de 20 de milioane de euro.

„Am avut o propunere de la Roma… Am avut o propunere că… dacă l-aș da pe Man cu 15 milioane. Eu nu am vrut, că îl dau pe 20 de milioane”, a declarat Gigi Becali.

Patronul FCSB a dezvăluit și ce jucători ar vrea la această oră din Liga 1.

„Eu nu vreau jucători la ora asta. Ce a fost crema fotbalului românesc, am luat. Man, Florinel Coman, am luat. Sunt jucător valoroși, dar nu mă interesează nimic. Nu mă interesează decât Chindriș. Fundașul central de la Viitorul, Ghiță. Ăștia mă interesează. Am vorbit cu Gică acum câteva luni, dar nu a vrut să-l dea”, a mai spus Gigi Becali.

Dennis Man are 21 de ani şi a înscris pentru FCSB 24 de goluri în 85 de meciuri, potrivit prosport.ro

