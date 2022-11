Gigi Becali se vede în rolul lui Napoleon Bonaparte la FCSB: „De aceea fac eu ce fac aici”

Omul de afaceri Gigi Becali este de părere că banii reprezintă singura sa grijă atunci când vine vorba despre gestionarea treburilor la FCSB. De aceea, a ajuns să decidă singur strategia economică și sportivă a grupării pe care o patronează. Patronul își privește jucătorii doar din perspectiva sumelor pe care le poate obține din vânzarea lor.

„Banii, banii, banii, banii și iar banii, fără bani nu faci fotbal. Fără bani, faliment. Uite, Dinamo, Divizia B. Fără bani, Astra Giurgiu, care a ajuns să fie desființată. De aceea fac eu ce fac aici. Nu vreau să rămân fără bani. Să decidă altcineva dar eu să plătesc. Bani, bani, bani, bani, bani, bani și iar bani. Așa a zis Napoleon când a fost întrebat de ce a avut nevoie să câștige războiul. Bani, bani, bani, bani și iar bani”, a spus Gigi Becali.

De aceea este mulțumit atunci când aceștia fac senzație prin prestația lor. Un astfel de jucător, cu potențial, este Octavian Popescu, tânărul de 19 ani care s-a evidențiat datorită golurilor pe care le-a înscris cu Rapid și cu U Craiova 1948. Becali se bucură pentru prestațiile tânărului, considerând că va obține un profit bun din transferul său.

Becali nu crede nici în spiritul competitive al jucătorilor și nici în alte calități care le-ar îmbunătăți performanța. În opinia sa, totul se rezumă la bani.

„Zic ei de spirit, nici spiritul nu poți să-l mai ai fără bani. Și la biserică e la fel. Și viața oamenilor e comandată de bani”, a mai spus patronul FCSB.

Gigi Becali nu este de acord cu Licența Pro

În acest context, al deciziilor pe care le ia de unul singur, patronul FCSB a dat de înțeles este tentat să-l lase ca antrenor principal Mihai Pintilii. Acest lucru este dificil, dat fiind că regulamentele impun tehnicienilor din Liga I să dețină o Licență Pro. Deși nu-i prea convine regula, Gigi Becali este dispus să accepte și să aleagă un antrenor cu Licența Pro.

„Eu am să fac totul conform regulamentului. Dacă permite regulamentul și au făcut și alții, fac și eu. Dacă permite regulamentul și a făcut și Croitoru, înseamnă că și eu pot, nu? Pentru mine e altfel legea? Cum zicea Mitică, «totul doar legal, domnule, conform legii». Dacă mă întrebi pe mine, eu îmi spun opinia”, a arătat Gigi Becali.

Potrivit spuselor sale, FCSB funcționează ca o societate comercială și poate angaja pe oricine dorește. Drept care, nu înțelege de ce este obligat să aibă un antrenor care deține o licență de accest tip.

„Eu sunt societate comercială și nu angajez pe nimeni, nu e pericol social, e problema mea, chestiunea mea economică. De ce mă obligi să am antrenor? De ce să am licență? Nu vreau să am licență. Știi ce fac? Eu, la vârsta asta, m-am săturat să zic cum e bine, cum nu e bine. Eu mă acomodez la ce este, stau să mă cert cu ei toată ziua? Nu mai stau să mă cert”, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.