Gigi Becali scos dator cu 1,3 milioane de euro. Patronul Sepsi OSK îi bate obrazul

București. Gigi Becali are o datorie de 1,3 milioane de euro la clubul de fotbal Sepsi OSK. Banii provin din transferul fotbalistului Marius Ștefănescu. Patronul grupării din Sfântu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, îi bate obrazul cerându-i public să-și achite obligațiile.

Laszlo Dioszegi, patronul Sepsi OSK susține că FCSB nu i-au achitat banii de transfer pentru Marius Ștefănescu. Este vorba despre 1,3 milioane de euro, pe care gruparea bucureșteană trebuia să-i achite în trei tranșe.

Laszlo Dioszegi s-a declarat dezamăgit de atitudinea conducerii FCSB în cazul acestui transfer. Deși a avut mai multe schimburi de mesaje cu Gigi Becali și Valeriu Argăseală, care i-au promis că vor rezolva situația, se pare că nu au făcut-o. Finanțatorul Sepsi a vorbit public despre situația în care s-a ajuns.

Gigi Becali ar fi cerut mai multe amânări ale plății, invocând probleme în legătură cu transferul lui Florinel Coman, cei de la Al-Gharafa. Patronul FCSB a afirmat că nu ar fi încasat cei 5,2 milioane de euro pentru Coman, deoarece banii ar fi fost furați de hakeri. În acest context, Laszlo Dioszegi a dat detalii despre transferul lui Marius Ștefănescu și despre înțelegerea financiară la care s-a ajuns.

„Am bătut palma pentru 1,3 milioane de euro + TVA, din care suma de 300.000 trebuie să ajungă la un club de juniori din Cluj. Noi am făcut factura pe 1 iulie, așa cum am stabilit cu Gigi Becali și Valeriu Argăseală. Pe data de 10 iulie, ne-au promis că banii vor intra în cont, însă asta nu s-a întâmplat. Pe 9 iulie, domnul Argăseală ne-a rugat să mai așteptăm o săptămână, iar noi am fost de acord”, a explicat patronul Sepsi.