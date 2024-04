Sport Gigi Becali, mișcare controversată în meciul FCSB-Farul







Gigi Becali a fost neînțeles de jucătorii săi și de cei care au urmărit meciul FCSB – Farul duminică seară, după ce l-a schimbat pe Eduard Radaslavescu în minutul 28 al meciului.

Deși era titlular, Gigi Becali l-a scos de pe teren

Eduard Radaslavescu a primit titularizarea în seara de duminică la Ovidiu, într-un meci împotriva echipei sale anterioare, dar a fost nevoit să părăsească terenul după doar 28 de minute, fiind evident afectat de schimbarea prematură.

După încheierea meciului, Gigi Becali și-a exprimat dorința de a interveni în direct la DigiSport pentru a comenta partida și pentru a clarifica faptul că l-a înlocuit pe Rădăslăvescu deoarece regulamentul îi permitea acest lucru, iar tânărul mijlocaș pierduse „toate mingile”.

Gigi Becali: „I-am cerut binecuvântarea duhovnicului să intru”

„L-am sunat pe duhovnic și i-am cerut binecuvântarea să intru. Mi-a oferit-o, să intru și să lămuresc niște lucruri. În primul rând, meciul ăsta a fost meci prost. Dar toate evenimentele, și cea mai mică secundă și toate galbenele au fost perfecte. Știți de ce? Orice secundă, orice protest au contat la marcarea golului.

Dacă la final sunt 3 puncte, orice mișcare, orice secundă... Dacă Tavi Popescu nu făcea gălăgia aia acolo, alta ar fi fost dinamica meciului. Totul a fost perfect. De ce? Că sunt 3 puncte la buzunar.

Ilie (n.r. - Dumitrescu, prezent în studio) spune că pe Gigi nu-l mai poți schimba. Este vorba că nici eu nu vă pot schimba pe voi. Fiecare om are mentalitatea lui. Nu vorbesc despre Ilie, ci despre voi, care comentați. De ce? Ilie cam e de acord cu mine, dar nu vrea să vă contrazică pe voi. Ilie spune așa: «Bă, omul dă bani, e echipa lui, face el».

Am 66 de ani, te plătesc, ești angajatul meu! Ce dacă ești fotbalist? Tot contract ai! Voi aveți altă mentalitate. Aveți mentalitate de asta de haos. Dacă eu am dat cam 25 de milioane de euro, păi, vine cineva să-mi spună mie ceva?

Am întrebat înainte, am dat telefon la Ligă și Federație și am întrebat: se poate face schimbare? Au zis că da, așa mi-au zis (n.r. - ironic, discuția nu s-a petrecut în realitate). Avem de luat un campionat, nu vorbim despre respectul unui jucător. Avem de luat un campionat pe milioane și milioane, despre asta vorbim, nu că l-am supărat pe Radaslavescu”, a mai spus Gigi Becali la „Fotbal Club”.

De ce l-a înlocuit, de fapt, pe Eduard Radaslavescu

„Permite regulamentul să schimbi? Lăsați înjurăturile. Că a comentat, da. După ce că nu joci nimic... Dar trebuia să schimb 5-6! Radaslavescu a pierdut toate mingile, toate! Le-a spus și MM: «La Gigi dacă pierzi mingea, ești schimbat». Problema mea este că l-au consolat colegii? Problema mea este să iau campionatul!

Am discutat cu cine jucăm, Radaslavescu sau Tavi. Ei l-au impus pe Chiricheș. Am zis: «Bine, mă, să joace Chiricheș». Dar Radaslavescu a jucat pentru că Tavi a fost foarte slab jocul trecut.

Apoi am vrut să le fac pofta, mă simțeam vinovat față de ei. Dacă le pierzi pe toate, ești schimbat, pentru că permite regulamentul! Hagi când schimba în minutul 15? Trebuia schimbat din minutul 15, dar l-am lăsat să văd dacă-și revine. Dar dacă le-a pierdut pe toate?!

Mă bucur că l-au consolat, înseamnă că-l iubesc. Este adevărat, e supărat. Dar dacă regulamentul permite? Dacă așa trebuie să fie ca să obținem 3 puncte? Dacă mâncam bătaie cu Radaslavescu pe teren? Îl mai consola cineva?

Totul a fost perfecțiune, orice secundă, și înjurătura lui Radaslavescu. De ce? Că sunt 3 puncte la noi. Nu voiam să intru, dar am zis să știți și voi regulamentul: ai voie să schimbi în prima repriză”, a completat Becali.

„Niciun jucător nu mi-a plăcut, niciunul! Pe cuvântul meu de onoare. De ce? A fost joc prea lent. Atingeri, lent, atingeri. Eu vreau din prima, joc rapid”, Gigi Becali.