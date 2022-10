Gigi Becali pariază pe un tânăr jucător: „Ăsta o iubește, unde e mingea, acolo e el. La 20 de ani, o să fie numărul 1”

Patronul FCSB, Gigi Becali, este convins Eduard Radaslavescu va fi vedeta FCSB, datorită evoluției sale din ultimele jocuri. Tânărul fotbalist a fost transferat de la Farul Constanța, în vară, pentru suma de 850.000 de euro. Radaslavescu l-a impresionat pe Gigi Becali prin viziunea de joc și viteza de reacție.

„Radaslavescu, o să vezi cine o să fie el la 20 de ani. Încep echipa cu Radaslavescu, primul pe listă la 20 de ani, o să fie numărul 1 la FCSB jucător. Îl văd activ, agresiv, aleargă mult, se zbate, nu îi iese, dar îl văd la minge. La fotbal dacă nu ai bărbăție, să îți fie frică de minge, ești mort. Ăsta o iubește, unde e mingea, acolo e el, dacă nu ai bărbăție să primești mingea, degeaba ai tu talente”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali i-a transferat în această vară pe Eduard Radaslavescu și pe Radu Boboc de la Farul Constanța. Eduard Radaslavescu, jucătorul de 18 ani a debutat în roș-albastru la meciul cu CS Mioveni care s-a încheiat cu scorul de 1-1. La vremea respectivă, Gigi Becali l-a apostrofat pe tânărul jucător care „a îndrăznit” sp bată o lovitură liberă.

„Pe Radaslavescu nu l-am văzut deloc, apoi s-a apucat să bată el lovitura liberă. Îmi place că are tupeu, dar nu bate el la 18 ani lovituri la FCSB”, spunea Gigi Becali după meciul de la Mioveni.

Gigi Becali impresionat plăcut de Radaslavescu

Acum, patronul FCSB s-a arătat impresionat de mijlocașul în vârstă de 18 ani, chiar dacă antenorul Nicolae Dică spunea că Eduard Radaslavescu trebuie să își aștepte locul în echipă. Becali este convins, însă, că momentul tânărului a sosit și spune că doar experiența pentru a deveni un lider la gruparea sa de fotbal.

„Pe Radaslavescu îl văd din mișcări că va fi fotbalist. Adică el încă nu are experiență, e copil, nu a jucat mult, dar la el se vede dorința, voința de a pasa într-un loc. Se vede că are viziune de joc și că vede jocul. Se vede că are viteză și că are agresivitate”, a spus Gigi Becali.

El l-a comparat pe tânărul mijlocaș cu Alexandru Musi, fotbalist format de academia FCSB-ului. Iar comparația este în favoarea lui Radaslavescu.

„Deci el va fi fotbalist, față de Musi, care Musi driblează, face, drege, dar e prea lent. Adică dintre Musi și Radaslavescu, eu îl aleg pe Radaslavescu, deși ar trebui să îl aleg pe Musi care e de la noi”, a mai spus Gigi Becali, la Pro Arena.