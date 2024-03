Sport Gigi Becali critică FRF pentru regula U21







După meciul FCSB – Petrolul, care s-a încheiat cu scorul de 1-0, Gigi Becali a rostit un nou discurs aspru îndreptat către FRF, criticând regula U21.

Gigi Becali a criticat dur FRF, pentru regula U21, după meciul de duminică dintre FCSB și Petrolul.

FCSB a început meciul împotriva Petrolului cu Octavian Popescu, conform regulii U21, însă acesta a fost înlocuit la pauză de Eduard Radaslavescu. În minutul 57, Radaslavescu s-a accidentat, iar în locul său a intrat tânărul Andrei Pandele.

Gigi Becali, indignat după meciul FCSB – Petrolul

În cursul zilei de luni, Gigi Becali a dezvăluit că intenționa să nu introducă un alt jucător conform regulii U21 în locul lui Radaslavescu și a criticat Federația Română de Fotbal.

„Am o problemă cu lucrurile care nu sunt constituționale, care nu sunt legale. Dacă eu îl am pe Radaslavescu și se accidentează, eu nu mai am altul. Dar spun «Păi, stai că ai un fundaș!». Păi, stai puțin! Trebuie să am patru atacanți sub 21 de ani? Asta e o mare tâmpenie!

Păi, ce fac? Știi ce făceam eu? Voiam să bag alt jucător. Un atacant. Dar mi-au zis ei «Ce facem? Pierdem cu 3-0!». Cum să pierd cu 3-0, mă? Buna mea credință s-a văzut. Eu am băgat un jucător U21. Dar dacă tu ai ceva la cap și nu respecți legea... Ai nebunie!

Eu am băgat un jucător sub 21 de ani, după care am mai băgat unul. Ce să fac? Să pierd meciul că vrei tu? E chestie de bani. Eu vreau să câștig bani. Nu există așa ceva în lume! E prea mare dictatura. Adică «Bă, te oblig! Faci ce zic eu!». Nu faci ce vrei tu! Faci ce spune Becali. Că de aia e FCSB. Nu faci ce zici tu. Bine, dar poate să fie și «Faci Ce Spune Burleanu». Dar e «Faci Ce Spune Becali». El nu are FCSB în proprietate”, a spus Gigi Becali.

Ce impune regula U21

Introducerea obligativității utilizării unui jucător U21 în echipa de start a fost implementată în sezonul competițional 2015-2016. Această inițiativă a fost propusă de Răzvan Burleanu și a fost adoptată de LPF și FRF cu scopul de a spori dezvoltarea și promovarea jucătorilor tineri din România.

Astfel, fiecare echipă din Liga 1 este obligată să includă cel puțin un jucător sub vârsta de 21 de ani în echipa de start sau pe teren pe întreaga durată a meciului. Această regulă a fost concepută pentru a încuraja utilizarea jucătorilor tineri și pentru a le oferi mai multe oportunități de afirmare în fotbalul de elită din România.

Gigi Becali dorește ca echipa Hermannstadt să ajungă în play-off

După ce a urmărit meciul dintre Rapid și Hermannstadt, care s-a încheiat cu scorul de 2-0, Gigi Becali declara că nu își dorește ca echipa sibiană să ajungă în play-off. Cu toate acestea, acum face o altă afirmație, fiind convins că formația condusă de Marius Măldărășanu nu va încerca să favorizeze pe Rapid. Totodată, dezvăluie că membrii staff-ului își doresc ca Sepsi să se califice.

„Pe cine vreau în play-off? Eu vreau Hermannstadt. Lumea zice că poate o să fie omenie, dar la Hermannstadt sunt oameni de afaceri. Nu-l văd pe Măldărășanu să facă omenie. E prea serios. Ei cred în asta, eu nu mai cred în omenii. Staff-ul o vrea pe Sepsi, că e cea mai serioasă și se bate cu toți. Spun că U Cluj ar avea omenie cu CFR, că sunt din același oraș, și la Hermannstadt ar fi omenie. Dar eu nu cred că mai sunt omenii și blaturi. Ei spun că Sepsi nu are prietenie cu nimeni. Sunt unguri și nu contează la ei”, a mai spus Gigi Becali.

Hermannstadt depinde de celelalte echipe

În situația echipei Hermannstadt, doar o victorie poate oferi speranțe. Dar nu are control asupra propriilor rezultate. Pentru a spera la calificare, cel puțin una dintre U Cluj și Farul trebuie să întâmpine dificultăți.

Dacă una dintre Farul și U Cluj obține victoria în meciul lor, Hermannstadt va termina pe locul 6 doar dacă U Cluj înregistrează un rezultat de egalitate (sau Farul pierde), UTA pierde și Sepsi nu câștigă. Sau, în cazul unei victorii, Hermannstadt trebuie să aibă un golaveraj general mai slab (acum au +4, în timp ce sibienii au +6).

Dacă și Farul și U Cluj întâmpină dificultăți, Hermannstadt va merge în play-off doar dacă UTA pierde sau dacă Farul pierde și Sepsi nu câștigă.

Când se joacă finalele pentru play-off

LPF a publicat deja programul ultimei etape din sezonul regulat al Ligii 1. Toate cele 5 meciuri importante pentru lupta pentru play-off vor avea loc vineri, începând cu ora 20:00, și vor fi transmise în direct pe Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport.

CFR Cluj - HERMANNSTADT Dinamo - UTA ARAD Petrolul - SEPSI FC Voluntari - U CLUJ FC Botoșani - FARUL

Sepsi are un meci programat în penultima etapă, luni, începând cu ora 17:00, împotriva echipei FC Voluntari. Este un meci pe care trebuie să-l câștige. În caz contrar, riscul de a juca în play-out pentru evitarea retrogradării devine inevitabil.