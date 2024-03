Sport Superliga. Cine are cele mai mari șanse să se califice în play-off







Este ultima săptămână din Superliga, iar calculele abia acum încep să se facă. FCSB, Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova și-au asigurat deja locurile în play-off, însă cine va reuși să obțină ultimele două locuri?

Pentru ultimele două locuri pentru calificarea în play-off-ul Superliga se vor lupta Farul, U Cluj, Hermannstadt, UTA și Sepsi. Ultima rundă a sezonului regulat din Superligă promite să fie plină de tensiune. Nu mai puțin de 5 echipe sunt în cursa pentru calificarea în play-off, iar toate acestea vor juca în deplasare!

Superliga. Cine are cele mai mari șanse să se califice în play-off

Farul și U Cluj sunt în avantaj, având deja un mic avans față de urmăritoare. Hermannstadt, UTA și Sepsi sunt și ele pregătite să profite de orice oportunitate. Pentru echipele din Cluj, Arad și Sibiu, acesta ar fi primul lor play-off. Ar putea fi chiar o luptă în șase, însă Petrolul a ieșit din cursă după înfrângerea suferită în fața liderului FCSB, scor 0-1.

Când se joacă finalele pentru play-off

LPF a publicat deja programul ultimei etape din sezonul regulat al Ligii 1. Toate cele 5 meciuri importante pentru lupta pentru play-off vor avea loc vineri, începând cu ora 20:00, și vor fi transmise în direct pe Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport.

CFR Cluj - HERMANNSTADT Dinamo - UTA ARAD Petrolul - SEPSI FC Voluntari - U CLUJ FC Botoșani - FARUL

Sepsi are un meci programat în penultima etapă, luni, începând cu ora 17:00, împotriva echipei FC Voluntari. Este un meci pe care trebuie să-l câștige. În caz contrar, riscul de a juca în play-out pentru evitarea retrogradării devine inevitabil.

Toate calculele pentru calificarea în play-off

Există două locuri în joc pentru play-off în Superliga. Două echipe sunt în controlul propriilor destinuri: Farul și U Cluj. O victorie în ultima rundă le garantează prezența în lupta pentru titlu. În caz contrar, orice alt rezultat deschide ușa pentru celelalte echipe care urmăresc de aproape. Iată cum arată clasamentul în acest moment:

Superliga. Ce șanse are echipa Farul la play-off

U Cluj are șanse la fel de mari ca Farul

Farul - 42p U Cluj - 41p Hermannstadt - 40p UTA - 40p Sepsi - 37p (un meci în minus)O victorie îi asigură calificarea în play-off; Singurul scenariu în care un egal nu aduce calificarea este atunci când U Cluj câștigă, UTA obține o victorie cu cel puțin 5 goluri în fața lui Dinamo, iar Hermannstadt și Sepsi nu ating și ele 43 de puncte; Poate ajunge în top 6 și în cazul unei înfrângeri, dar este necesar ca 3 din următoarele 4 lucruri să se întâmple: U Cluj să piardă, Sepsi să nu obțină puncte maxime, UTA să nu câștige, Hermannstadt să nu câștige, potrivit celor de la GSP

Victoria asigură calificarea în play-off Superliga;

Un egal este suficient dacă se îndeplinesc 3 din următoarele 4 condiții: Farul pierde, Sepsi nu obține punctaj maxim, UTA nu câștigă, Hermannstadt nu câștigă;

Poate obține locul 6 chiar și în cazul unei înfrângeri, cu condiția ca Hermannstadt și UTA să nu câștige în ultima etapă, iar Sepsi să nu adune mai mult de 4 puncte în ultimele două meciuri. În această situație, ar rata calificarea în play-off doar dacă ar termina la egalitate de puncte cu UTA, având avantajul meciurilor directe. În orice altă situație, o egalitate de puncte cu una, două sau trei echipe rivale ar plasa echipa pe locul 6.

Hermannstadt depinde de celelalte echipe

În situația echipei Hermannstadt, doar o victorie poate oferi speranțe. Dar nu are control asupra propriilor rezultate. Pentru a spera la calificare, cel puțin una dintre U Cluj și Farul trebuie să întâmpine dificultăți.

Dacă una dintre Farul și U Cluj obține victoria în meciul lor, Hermannstadt va termina pe locul 6 doar dacă U Cluj înregistrează un rezultat de egalitate (sau Farul pierde), UTA pierde și Sepsi nu câștigă. Sau, în cazul unei victorii, Hermannstadt trebuie să aibă un golaveraj general mai slab (acum au +4, în timp ce sibienii au +6).

Dacă și Farul și U Cluj întâmpină dificultăți, Hermannstadt va merge în play-off doar dacă UTA pierde sau dacă Farul pierde și Sepsi nu câștigă.

Superliga. Posibilitățile pentru UTA Arad și Hermannstadt

În cazul UTA ARAD - 40p, pentru a spera la calificarea în play-off în superligă, cel puțin una dintre U Cluj și Farul trebuie să întâmpine dificultăți. Dacă U Cluj întâmpină dificultăți, UTA ratează play-off-ul doar dacă Farul câștigă, Sepsi obține victorii în ambele meciuri, iar Hermannstadt nu reușește să obțină victorii.

Dacă U Cluj câștigă și Farul pierde, UTA termină pe locul 6 dacă Hermannstadt și Sepsi câștigă sau pierd SAU dacă doar Hermannstadt câștigă. Dacă U Cluj câștigă și Farul obține un egal, UTA termină pe locul 6 doar dacă învinge pe Dinamo cu o diferență de cel puțin 5 goluri, iar Hermannstadt și Sepsi întâmpină dificultăți;

UTA se poate califica și cu un egal doar dacă U Cluj, Hermannstadt și UTA pierd, iar Sepsi obține cel mult 3 puncte.

Pe de altă parte, SEPSI - 37p, care mai are de disputat un meci, trebuie să câștige ultimele două partide, dar nu are control asupra propriilor rezultate. Se va califica în play-off-urile Superligii dacă U Cluj nu câștigă și Farul pierde. În cazul în care Farul/U Cluj câștigă, ardelenii vor termina pe locul 6 doar dacă U Cluj nu câștigă (sau Farul pierde). Iar Hermannstadt și UTA câștigă/pierd sau cel puțin una dintre ele se încurcă, cu condiția ca echipa câștigătoare să aibă un golaveraj general mai slab. În prezent, Sepsi are +4, Hermannstadt +6, iar UTA -6;

Dacă U Cluj întâmpină dificultăți și Farul obține un egal, Sepsi va merge în play-off doar dacă una dintre UTA și Hermannstadt întâmpină dificultăți, iar echipa câștigătoare are un golaveraj general mai slab decât ardelenii.