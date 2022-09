Gigi Becali l-a enervat pe Ciprian Marica. Fostul fotbalist se revoltă: „Ce, Miculescu ţi se pare că funcţionează?”

După trei apariții și mai puțin de 100 de minute în tricoul celor de la FCSB, Vadim Rață și-a făcut bagajele și s-a întors la FC Voluntari. Pe scurt, Gigi Becali nu a fost impresionat de prestațiile acestuia.

Ciprian Marica, acționar minoritar al clubului Farul Constanța, l-a criticat dur pe Gigi Becali. Fostul fotbalist al naționalei consideră că patronul „roș-albaștrilor” și-a „permis” o astfel de mutare deoarece nu a plătit pentru serviciile lui Rață. Marica a subliniat faptul că nici David Miculescu nu dă randamentul sperat, însă pentru el FCSB a plătit 1,5 milioane.

„Să avem puţină răbdare cu băiatul. De abia a venit, lăsaţi-i şi lui puţin timp de acomodare, de adaptare. Stai, că poate o să funcţioneze.

Ştii care e ideea? Noi luăm jucători şi vrem să fie ca o piesă de teatru, să îl punem şi să funcţioneze. Dă-i, mă, puţin timp, acomodează-l cu echipa. Faptul că FCSB este jos în clasament nu este din cauza unui jucător.

E cazul lui Vadim Raţa, că nu a dat niciun ban pe el, dar dacă dădeai 1,5 milioane pe el? Trebuie să îl angrenezi cumva. Ce, Miculescu ţi se pare că funcţionează?”, a spus Ciprian Marica, la Pro Arena.

Vadim Rață, prima reacție după ce a fost făcut „pachet” de Becali: „Am zis că ce-o să-mi facă, o să mă bată?”

FC Voluntari a pierdut în fața echipei lui Adrian Mutu cu scorul de 1-0. După meciul cu Rapid, Vadim Rață a vorbit pentru prima dată despre „suspendarea” prin care a trecut.

„Ce să vă zic? Asta e, sunt pregătit să-mi fac treaba mai departe și la Voluntari. Băieții glumeau că am fost și eu suspendat puțin. Asta e, se întâmplă în fotbal.

Am ajuns la cantonament azi-noapte, dar am rezolvat tot și mi-am dorit ca azi să ajut echipa. Trebuie să ne revenim și o vom face, sunt sigur.

Am zis că ce-o să-mi facă, o să mă bată? (n.r. Gigi Becali) Nu m-a bătut. Ce s-a întâmplat? Eu puteam să rămân acolo, să respect contractul și să-mi iau banii. Dar am decis că e mult mai important să joc fotbal. Nu mă interesează banii!

Dacă ei văd în două săptămâni… E o dezamăgire, pentru că puteam să fac față. Nu vreau să mă compar cu fotbaliștii mari, dar ați văzut că până și ei au nevoie de adaptare la toate echipele. Din presă am aflat! Prima dată am auzit de acolo, dimineața”, a declarat Rață.