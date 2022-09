Scandal uriaș la FCSB. Gigi Becali își trimite jucătorii la strung. Nici pe antrenor nu-l iartă: „Dică va schimba la ordinul meu”

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, s-a dezlănțuit împotriva jucătorilor, după umilința cu Farul Constanța. Finanțatorul a spus că jucătorii ar merita trimiși șase luni la strung și i-a îndemnat să își asume presiunea, altfel să spună ”sunt căcăcios și nu pot juca la FCSB”.

Gigi Becali: „Băi, ești la FCSB. Aleargă, mă! Muncește, mă! Crezi că dacă ai intrat în Conference League ești vedetă și joci pe vârfuri? I-am spus lui Dică: «Hai să facem selecție la locul de muncă». La menghină. Luăm un jucător. Îl punem să joace 2-3 meciuri și-l dăm înapoi dacă e. Hai, la revedere!

Nu mai facem contract decât pe un an. Aici, la FCSB, e la altceva. Dacă nu suporți presiunea, pleci înapoi! Nu se mai fac contracte pe 3 sau 5 ani. Facem doar un an, plus 3 ani. Hai, la revedere! Ia banii pe un an și du-te acasă. Sau refuză de la început și spune «Sunt căcăcios și nu pot juca la FCSB!».

Gata, de acum încolo nu ne mai facem de râs! Nu-l mai întreb nici pe Dică, nici pe MM. Vreau fotbaliști, cumpăr fotbaliști. După aceea le fac contract pe 1 an + 3 ani. Semnezi și rezilierea. Vrei să joci la FCSB? Te verific 6 luni la strung”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali anunţă că va interveni brutal peste Nicolae Dică

Gigi Becali a declarat după meciul pierdut de FCSB cu scorul de 1-3 în faţa echipei Farul, că îi va cere tehnicianului Nicolae Dică să schimbe sistemul de joc.

„Aici am mâncat bătaie pentru că au jucat ei fotbal. Noi am crezut că suntem vedete calificate în Europa, de ce să alergăm prea mult? Nu ştiu ce zice Dică, dar jucătorii ăia care nu au curaj au calificate echipa în grupe. Părerea mea e că e şi vina lui. Dacă ai o echipă valoroasă ca FCSB şi nu ai posesia, e doar vina antrenorului. Cea mai mare greşeală şi o să mă impun şi o să-i cer să schimbe sistemul de joc.

Nu se poate să câştigăm cu sistemul ăsta. Dacă joci 4-2-3-1, trebuie să joci cu doi mijlocaşi defensivi. Noi ce am jucat, 4-1-1-3-1? Dacă joci 4-3-3 e altceva, domini mijlocul terenului. Noi am avut 4-0-4-1.

Dulca a fost zero, Olaru e inter, nu am avut jucător defensiv. Mijlocul terenului dacă nu-l domini, poţi să ai cinci de Messi şi de Haaland, tot pierzi. Va juca 4-3-3, s-a terminat cu 4-2-3-1.

Dacă vrei aşa, joci şi cu Oaidă, şi cu Malcom. Dică va schimba asta la ordinul meu: 4-3-3! La revedere! Dacă ei nu pot să joace ce vrei tu, lasă-i să joace ce ştiu”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.