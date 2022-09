Hermannstadt – Universitatea Craiova 1-0. Ce a declarat Daniel Paraschiv, marcatorul golului

Meciul dintre FC Hermannstadt și Universitatea Craiova s-a disputat joi seară, în cadrul etapei a opta din Superliga, pe Stadionul Gaz Metan din Mediaș. Unicul gol al partidei a fost marcat de către Daniel Paraschiv, în minutul 50.

După meci, Daniel Paraschiv a evidențiat faptul că el și colegii săi au primit două salarii și urmează să încaseze și primele, fapt care este îmbucurător, pentru că Hermannstadt avea mari probleme financiare

Paraschiv, despre „Când intră două salarii după atâta secetă”

„Nu e nimic mai frumos decât să câștige echipa și atât. Pentru mine e un bonus că am marcat, am mai zis-o și altă dată. Mă bucur că am luat cele trei puncte azi. Am știut că e offside la primul gol, am văzut că a ieșit la offside. Dar nu mă pot abține să nu o bag în plasă, sunt atacant. Mă bucur că s-a pus al doilea gol.

Au venit ceva bani. Au venit două salarii. Mai avem bonusurile și primele de promovare. Plus o primă care ne-a fost promisă azi. E ceva mai liniște. După atâta secetă când îți intră două salarii… De acum ne bucurăm doar de fotbal. După ce se termina meciul veneam și ne uitam urat unii la alții.

Eu vreau doar să îmi fac treaba, să fiu un jucător important pentru echipă și pentru campionat. Să îmi fac un nume și apoi voi vedea ce fac. Îmi fac treaba oriunde aș fi, dacă asta a fost decizia celor de la CFR, e în regulă. Nu sunt primul jucător înlăturat de la o echipă”, a declarat Daniel Paraschiv după meci.

Marius Măldărășanu continuă să surprindă în Superliga alături de FC Hermannstadt și rămâne invincibil după runda cu numărul 8, în care s-a impus cu 1-0 contra celor de la Universitatea Craiova.

Marius Măldărășanu: „E cea mai frumoasă victorie”

La finalul meciului, antrenorul lui FC Hermannstadt a declarat: „Este cea mai frumoasă victorie de până acum. Țînând cont și de adversarul pe care l-am avut, dar în primul rând datorită contextului. N-am declarat nici la flash-uri, dar chiar mi-a fost teamă de meciul ăsta.

Nu au făcut decât un antrenament între jocul cu FCSB și cel din această seară. Știe toată lumea situația. I-am înțeles, știam ce se putea întâmpla dacă pierdeam. Știu cum gândește lumea: „Acum li s-au dat banii, nu mai vor să joace”. Le-am spus că trebuie să ne autodepășim și asta au făcut. Chiar am avut echipa puternică, îmi pare rău pentru Mirel, i-am urat bafta în continuare. Au jucători cu mare calitate.

Efortul a fost foarte mare și pe final mi-a fost teamă că nu vom rezista. Vreau să înțelegeți că atâta timp cât un sportiv joacă cu întârzieri salariale, nu înseamnă că dacă i se dau banii, atunci nu mai joacă. Poate fi o coincidență. De asta le-am zis jucătorilor să se autodepășească, pentru că lumea ne va judeca. Se simte liniștea în vestiar, pentru că sunt premise bune pentru viitor. Problema jucătorilor a fost că nu știau ce se va întâmpla. Vizavi de un eventual faliment, sunt foarte multe lucruri urâte care apar chiar din oraș. Dar asta e, mă bucur că nu sunt reale.

Nu știu dacă va pleca vreun jucător. Baba Alhassan a fost foarte supărat, îl înțeleg. Și-a dorit să plece, dar l-am făcut să înțeleagă. Pleca în liga a doua din Spania, bani primea mai puțini ca la noi. Sunt discuții în continuare pentru el, iar dacă va fi o sumă corectă pentru el și salariu să fie ok, atunci eu îmi dau acordul”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit sport.ro.