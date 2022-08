Mihai Butean, Hermannstadt: „Dacă nu se întâmplă asta urgent, plecăm”

Mihai Butean, fundașul dreapta în vârstă de 25 de ani al sibienilor, a vorbit la finalul meciului de pe Arena Națională despre problemele financiare ale echipei sale. Din acest motiv disputa dintre FCSB și Hermannstadt a început cu un protest al oaspeților.

De asemenea, antrenorul Marius Măldărășanu a spus după meci că nu vrea să mai vorbească despre problemele financiare ale echipei: „Când pierzi victoria în minutul 93 intervine frustrarea. Știu că vorbesc între ei, cu noi, cu staff-ul, eu nu mai vreau să vorbesc despre situația asta financiară, au vorbit jucătorii”, a spus Măldărășanu.

Mihai Butean, nemulțumit de problemele de la echipa sa

Mihai Butean a declarat că se discută numai despre bani la club şi din acest motiv colegii de echipă nu mai doresc să audă de fotbal.

”Am încercat să tragem un semnal de alarmă, nu e primul, cred că am discutat despre asta de la primul meci al sezonului. E primul pas făcut împotriva conducerii și a celor care trebuie să aducă bani S-a rărit și conducerea și echipa, vedem cine mai rămâne.

La fiecare antrenament se discută de fiecare dată de bani, când auzim de probleme nu mai vrem să auzim de fotbal. (…) Fiecare jucător are o ambiție și vrea ceva să demonstreze. În seara asta ne-am ales cu un punct, când puteam să luăm toate cele trei punte.

Am fost determinați să luăm cele trei puncte, și-au mai odihnit niște jucători, dar au un lot mare și fiecare jucător vrea să demonstreze ceva. (…) Fiecare își dorește să fie plătit, dacă nu ești plătit, atunci fiecare dorință a fiecăruia e să plece. Sunt foarte dezamăgit că a plecat Iliev, eu am făcut un sacrificiu să vin la Sibiu. Suntem bine în clasament, dar pe cealaltă parte suntem foarte rău”, a declarat Mihai Butean.

Mihai Butean: „Cât o să mai jucăm nu se știe”

„Am încercat să tragem un semnal de alarmă prin acest protest, este un alt pas pe care l-am făcut împotriva conducerii și a oamenilor care trebuie să ne plătească. Cât o să mai jucăm nu se știe. Deja începe să se rărească echipa, conducerea, vedem cine mai rămâne. La fiecare antrenament se vorbește numai despre bani. Când auzim de probleme, ne piere tot cheful de fotbal!”, a declaratButean.

Şi continuă: „Avem noroc că suntem o echipă unită și așa se menține spiritul. Fiecare vrea să demonstreze și se vede pe teren. În seara asta ne-am ales doar cu un punct, puteam să și câștigăm. Sper să ne descurcăm mai bine pe viitor. Am marcat, dar am și greșit în apărare, toți m-au susținut, mi-am cerut scuze în fața colegilor, mergem mai departe. Am fost determinați să câștigăm, i-am prins într-un moment bun.

Jocul nostru a fost unul bun, chiar dacă ei au avut posesia, ocaziile au lipsit. Asta însemnă că din punct de vedere defensiv am stat foarte bine. Pe final au venit cu mingi aruncate în careu și așa au și marcat. Probabil aceste puncte pierdute pe final se vor întoarce la un moment dat în favoarea noastră (…) în prima repriză, am avut cursivitate și situații bune. Efortul a fost unul mare și etapa viitoare va trebui să schimb anumiți jucători. Una peste alta, sunt mulțumit de joc, dar cred că meritam cele trei puncte. Nu mai vreau să vorbesc despre problemele financiare, mai relatat Mihai Butean, fundaș Hermannstadt, potrivit gsp.ro.