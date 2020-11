Dar anunțul șocant a venit imediat după meci, la interviuri, unde Cristiano Bergodi a anunțat că are de gând să plece din Bănie: „Îmi dau demisia 100% de la Universitatea Craiova“.

„Din păcate a fost un meci nereușit din toate punctele de vedere. Îmi pare rău pentru toți cei care iubesc această echipă. Am avut un joc confuz, haotic și nu mi-a plăcut deloc. Eu sunt primul vinovat de această situație. Am mai spus-o: am probleme și probabil că îmi voi da demisia. Sunt multe echipe care se lamentează că le lipsesc jucători, dar aici nu e vorba de asta. Sunt critici doar… Ne-au lipsit Bancu, Bălașa, Cicâldău, care sunt jucători de un anumit nivel, dar nu vreau să învinovățesc pe cei care au jucat. Eu sunt antrenorul și eu sunt în primul rând vinovat, nu jucătorii. Am făcut un mare pas înapoi în acest moment. Îmi asum această responsabilitate și vom vedea ce se întâmplă“, a spus Cristiano Bergodi, la conferința de presă.