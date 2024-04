Sport Gigi Becali face bani și când stă degeaba. Încă mai are de încasat de pe urma lui Dennis Man







Internaționalul român Dennis Man a făcut un sezon excelent în Serie B la Parma. Italienii sunt la un pas să revină în primul eșalon, iar fotbalistul ar urma să fie răsplătit din plin, la fel și Gigi Becali. Finanțatorul FCSB a declarat că încă mai are ceva de încasat în cazul unui transfer al atacantului român.

Gigi Becali face bani și când nu muncește

Presa sportivă din Peninsulă a notat că Dennis Man a fost unul dintre cei mai buni jucători din lotul celor Parma. Evoluții bune a avut și în amicalurile naționalei, iar acest lucru a fost remarcat și de cluburile mari din Seria A și din Bundes Liga. Gigi Becali și vărul lui Giovani susțin că internaționalul român ar urma să fie vândut de italieni cu 25 de milioane de euro.

În cazul în care zvonurile se adeveresc, Dennis Man devine cel mai scump fotbalist român, detronându-l astfel pe Radu Drăgușin. Gigi Becali ar încasa 5% din valoarea unui posibil transfer. Parma l-a cumpărat cu 11 milioane, iar dacă va pleca la o echipă mai mare, pe suma vehiculată, Becali ar încasa 650.000 de euro.

Dennis Man poate deveni cel mai scump fotbalist român din istorie

„Aţi văzut că eu nu vând sub preţ. L-am vândut pe Chiricheş cu 10 milioane, ei l-au vândut mai departe cu 7. Aici, la Dennis Man, e adevărat. L-am vândut cu 11 milioane de euro, ei îl vând cu 25 de milioane. Cu 25 de milioane, aşa am înţeles. Dar iau şi eu 5% din diferenţă, 700.000 de euro (n.r. 650.000). Aşa am auzit”, a declarat Gigi Becali.

În presa sportivă au apărut informații cum că AC Milan, Napoli, AS Roma, Juventus sau Borrusia Dortmund s-au interesat de serviicile internaționalului român. În cazul în care transferul s-ar finaliza pe suma vehiculată, Dennis Man devine alături de Radu Drgăușin cel mai scump fotbalist român din istorie. Ambii au fost trasferați pe 25 de milioane.

Gigi Becali ar încasa 650.000 de euro

Tottenham a plătit 25 de milioane pe Drăgușin, însă a dat la schimb și un jucător. „Nu am renunţat la ideea asta. Vreau să vând un jucător cu 100 de milioane de euro. Când am intrat în fotbal, am spus că va fi un Hagi la mine, o să mi-l dea Dumnezeu mie. Şi dacă va fi, îl vând pe 100 de milioane de euro sau 200. Aţi văzut că eu nu vând sub preţ”, a mai spus Gigi Becali.

Dennis Man a fost unul dintre cei mai buni jucători ai naționalei în amicalurile cu Irlanda de Nord și Spania. Vârful Parmei are toate șansele să fie inclus de Edi Iordănescu în lotul tricolorilor pentru Euro 2024. Parma este lider în Serie B și matematic este promovată în primul divizie a campionatului italian de fotbal.