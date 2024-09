Sport Gigi Becali, euforie după victoria FCSB: Măresc contracte și cumpăr apartamente!







Patronul FCSB, Gigi Becali, s-a arătat extrem de mulțumit de evoluția echipei sale după victoria categorică cu 4-1 împotriva echipei RFS, în prima etapă a grupelor Europa League. Entuziasmat de performanța echipei și de jocul mai multor fotbaliști, Becali a anunțat că va recompensa generos jucătorii care s-au remarcat pe teren.

Succes convingător al FCSB în Europa League

FCSB a reușit un debut promițător în grupele Europa League, învingând RFS cu scorul de 4-1. Victoria i-a propulsat pe locul doi în grupă, după Ajax Amsterdam, datorită unui golaveraj favorabil. Cu un joc dominant și o atitudine pozitivă pe teren, echipa antrenată de Elias Charalambous își pregătește acum următoarea confruntare din deplasare împotriva echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, liderul din Grecia.

„Am făcut un joc bun, ne-am arătat adevărata valoare. Fiecare jucător a contribuit la acest rezultat, iar echipa a fost unitară”, a declarat Becali după meci.

Târnovanu, eroul neașteptat

Una dintre surprizele plăcute ale serii a fost portarul Ștefan Târnovanu, criticat în trecut de către Gigi Becali. În urma prestației sale din meciul contra celor de la RFS, Becali și-a schimbat complet atitudinea față de Târnovanu, anunțând că îi va oferi nu doar o mărire de contract, dar și un apartament.

„Târnovanu a apărat excelent. La început, îi mărisem deja contractul, dar nu l-am înregistrat. Acum, după ce a arătat ce poate, nu doar că-i înregistrez contractul, dar îi iau și apartament. Merită, pentru că a demonstrat curaj pe teren”, a spus Becali.

Bîrligea și Olaru, în centrul atenției

Pe lângă Târnovanu, alți doi jucători care au impresionat au fost Daniel Bîrligea și Darius Olaru. Becali a evidențiat efortul și determinarea celor doi, în special a lui Bîrligea, care a deschis scorul și a avut o prestație solidă pe tot parcursul meciului.

„Bîrligea a spart gheața și a dat startul victoriei. A avut presiune pe umeri după ce a auzit declarațiile mele, dar a răspuns perfect. Curajul lui a deblocat meciul. Despre Olaru nici nu mai are rost să vorbim, el se remarcă în fiecare meci”, a afirmat patronul FCSB.

Olaru, la rândul său, a comentat după meci: „Încerc să ajut echipa cu goluri și assisturi. Astăzi mi-a ieșit, dar nu mă gândesc la transferuri. Sunt focusat pe ceea ce am de făcut la FCSB și mai avem mult de muncit până în iarnă.”

Pregătiri pentru duelul cu PAOK

Cu un moral ridicat, FCSB se pregătește acum pentru meciul din deplasare contra echipei PAOK, programat pentru 3 octombrie. Gigi Becali a anunțat că David Miculescu va fi titular în această confruntare, lăudându-l pentru stilul său de joc combativ.

„Miculescu e un jucător de luptă, o să joace sigur cu PAOK. Când întâlnim echipe tari, avem nevoie de astfel de jucători. Împotriva echipelor mai slabe pot să joace cei mai talentați, dar cu PAOK ne trebuie forță și determinare”, a spus Becali.

Planuri de viitor pentru FCSB

În plus, Becali a dezvăluit că a prelungit contractele mai multor jucători, printre care Ionuț Panțîru și Andrei Crețu. „Le-am mărit contractele și am încredere că vor aduce un plus echipei în meciurile următoare. Avem o echipă extraordinară și nu aș mai cere nimic în plus, suntem foarte bine acoperiți pe toate posturile,” relatează Gazeta Sporturilor.

FCSB se află într-o poziție favorabilă în Europa League și speră să continue seria pozitivă în meciurile viitoare. Confruntarea cu PAOK Salonic se anunță a fi un test important pentru echipa roș-albastră, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă dacă forma bună se va menține.