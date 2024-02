Gigi Becali, bunic pentru a treia oară. Fetiță sau băiat?!

Gigi Becali a avut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourb și a aflat că va deveni bunic pentru a treia oară. Patronul FCSB a declarat că Dumnezeu l-a făcut extrem de fericit și că s-a ocupat de tot.

Gigi Becali, bunic pentru a treia oară

„Eu acum în fața voastră, cu slavă, cu bucurie… aștept al treilea nepot acum! Vezi cum face Dumnezeu? Vezi cum face?”, a declarat Gigi Becali, în cadrul unei conferințe de presă la Palat.

Prima sa nepoțică s-a născut în 2020 , chiar în ziua în care formația roș-albastră juca un derby cu CFR Cluj, în Gruia. Fiica lui Becali, Theodora, a mai născut o fetiță în 2022.

„Aștept al doilea nepot. Se naște peste 4-5 luni. Nepoata mea vine și pupă toate icoanele. Eu am ajuns târziu la credință. Eu am ajuns târziu la credință. Tata era lacom și eu m-am luat după el. Acum sunt lacom de Hristos”, a declarat Becali la momentul respectiv.

Gigi Becali a câștigat procesul la CEDO

Patronul FCSB a câștigat procesul la CEDO, intentat în cazul schimbului de terenuri pe care l-a avut cu Ministerul Apărării Naționale, în 1999. El a fost acuzat că a adus statului un prejudiciu de 900.000 de dolari. Acesta a declarat că se bucură că s-a făcut dreptate și că familia lui a suferit destul.

„Astăzi am primit o veste pe care o aștept de 10 ani, o veste de mare bucurie, de mare fericire pentru mine! Fetele mele 18 ani, și Teodora, și Alexandra… nu am fost acasă. Și mult a suferit familia mea și mama mea pentru ce am fost batjocorit și condamnat!

A venit vestea astăzi de la CEDO… condamnă România pentru un proces neechitabil lui Becali George. Adică a fost condamnat pentru o faptă care nu era incriminată. Sunt prea fericit, trăiesc o bucurie a sufletului.”, a mai spus Becali în timpul conferinței de presă.

Cere despăgubiri de 9 milioane de euro

În data de 30 mai 2013, patronul FCSB a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare și a ieșit după gratii în decembrie 2015. Acum, după victoria de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, patronul FCSB a precizat că vrea să ceară despăgubiri de 9 milioane de euro.