Adrian Minune este bunic pentru a doua oară. Cântărețul și fiica sa nu-și mai încap în piele de bucurie. Foto

Adriana Simionescu, fiica cea mică a celebrului manelist Adrian Minune, a devenit mamă pentru prima dată. Anunțul a fost făcut public de Karmen, fiica cea mare a manelistului, care este bucuroasă că a devenit mătușică.

Vineri, 10 iunie, Adriana Simionescu a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar sora ei, Karmen, a ales să împărtășească fanilor de pe rețelele de socializare prima imagine cu bebelușul. Potrivit anunțului făcut de artistă, micuța a primit numele Noa Zenayda.

„Bine ai venit pe lume, îngeraș! Noa Zenayda!”, a fost mesajul scris de Karmen în descrierea fotografiei în care apare nepoțica ei.

Karmen o va boteza pe fiica Adrianei Simionescu

Fiica cea mică a lui Adrian Minune și bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Își pot ține copilul în brațe, iar alături de ei este întreaga familie, inclusiv celebrul manelist care a devenit bunic pentru a doua oară.

Adriana Simionescu a fost pregătită să devină mamă și a împărtășit acest lucru public. Ea a spus, cu 10 zile înainte să nască, că își pregătește toate lucrurile de care va avea nevoie în maternitate.

„Mai am 10 zile, fără asta. Sunt pregătită, recunosc că am uitat de bagaj, trebuie să fac un Excel cu tot ce am nevoie, să le pun acolo să nu uit ceva, că într-adevăr așa sunt, las totul pe ultima sută de metri”, a spus fiica lui Adrian Minune pentru spynews.ro.

Alături de Adriana Simionescu este întreaga familie. În urmă cu ceva timp, Karmen a mărturisit că are o relație foarte apropiată cu sora sa și îi va boteza fetița, menționând că este onorată că poate fi nașa micuței Noa Zenayda.

„Da, eu voi fi (n.r. nașa copilului) și sunt onorată să fac chestia asta și o fac cu tot sufletul pentru că e vorba de sora mea pe care o iubesc cel mai mult”, a mărturisit Karmen Simionescu, pentru Antena Stars.