Carmen Simionescu, afectată de celebritatea lui Adrian Minune. Ce dorință nu i-a îndeplinit tatăl său

Carmen Simionescu a declarat că celebritatea lui Adrian Minune i-a adus și nefericire. Ea a povestit că tatăl său pleca des la concerte și că nu avea timp să stea împreună și să se apropie. Cu toate astea, artista a înțeles că manelistul a fost nevoit să se sacrifice pentru a aduce bani familiei.

„A simți lipsa e puțin prea mult spus, pentru că m-am născut cu lipsa lui. Nu a fost o schimbare care să se întâmple la un moment dat, nu am fost obișnuită altfel, deci nu știu cum este să ai un tată prezent 100%.

Da, câteodată mi-aș fi dorit să fie lângă mine la fiecare zi a mea, la fiecare serbare, la fiecare eveniment important din copilăria mea. Când nu a fost, atunci da, i-am simțit lipsa”, a declarat Carmen Simionescu, potrivit viva.ro.

Carmen Simionescu a mai spus că acum este mai apropiată ca niciodată de Adrian Minune și că acesta îi dă sfaturi despre viață cu fiecare ocazie.

„În momentul de față, nu, am 25 de ani, sunt mămică și soție. Referitor la muzică, de fiecare dată când ne vedem mă mai întreabă ce mai fac, când mai merg pe la studio, cu cine mai lucrez, ce oameni am mai cunoscut. În întâlnirile acestea ale noastre, în care povestim ce am mai făcut, încearcă pe cât posibil să îmi dea sfaturi și să mă țină într-o direcție bună, ca să nu fiu păcălită”, a mai spus Carmen Simionescu.

Adrian Minune a vrut să renunțe la muzică pentru familie

Carmen a mai povestit că tatăl ei a vrut să se retragă din muzică pentru a sta mai mult cu familia, dar că s-a răzgândit de fiecare dată. Aceasta a recunoscut că artiștii sunt greu de înțeles și că viața lor este haotică.

„Noi, artiștii, așa suntem: suflete neliniștite. Azi decidem ceva, mâine altceva, poimâine apare o piesă și crezi că o lansezi, răspoimâine crezi că te lași de muzică. Trecem de la o stare la alta foarte repede și cred că a fost un anunț făcut într-un moment spontan”, a încheiat fiica lui Adrian Minune.