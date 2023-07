Gigi Becali, delir verbal. S-a certat cu aproape toți colegii, i-a jignit și i-a făcut sclavi, iar apoi le-a cerut scuze. Video

De multă vreme nu a mai avut Gigi Becali asemenea ieșire. Supărat și agitat că propunerile sale nu au fost acceptate de către oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Becali a răbufnit. La LPF, Becali a încercat să obțină majoritatea voturilor echipelor din SuperLiga în încercarea de eliminare a Regulii U21. Nu a reușit, iar la ieșirea din clădire și-a vărsat oful pe toți cei care l-au refuzat.

Înconjurat de jurnaliști, Becali a pronunțat cuvântul „sclav”, în doar 11 minute, de 62 de ori. Cum poate fi făcută? Eventual plângeri pe la Parchet cu acuzații de sclavie. Dar după aia vine Șucu și spune, ‘domne, nu sunt sclav’. Plângeri pe la Parchet. ‘Uite, Burleanu este stăpân de sclavi’. Cine sunt sclavii? Șucu, ăsta, Iacob … Cine sunt sclavii. (…)Nu e, mă, anti Becali. Ei vor să fie sclavi. Mă, ce scrie aici? Vrei să fii sclav sau nu vrei? Și spune da, vreau să fiu sclav! E vorba despre principiu, nu vreau să vină să-mi impună cineva cum să fac”, a spus, nervos, Gigi Becali.

Gigi Becali: „Nu-l credeam pe Pandele să fie așa sclav”

Din lista cu persoane jignite a lui Gigi Becali nu a lipsit nici finul său, primarul din Voluntari, Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea. Voluntari m-a dezamăgit. Nu-l credeam pe Pandele să fie sclav. E finul meu, el poate să se supere acum, dar tot sclav e. Eu știu că finul meu e puternic”, a strigat Becali.

Despre echipa rivală de-o viață, Dinamo București, Becali spune că l-a dezamăgit de această dată, dar șefii ei sunt și ei sclavi, la rândul lor. „Dinamo nu m-a dezamăgit. Sclavi sunt oricum. Nici nu are stăpân. Dinamo nu are un patron”, a mai Gigi Becali, la ieșirea din clădirea LPF.

Ce reacții au avut cei jigniți de către Gigi Becali

Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari a spus că nu poate să poarte supărare pe nașul său. Cei doi s-au împăcat, în direct la TV. Becali, ca să fie iertat, a și promis, în direct, că o va sprijini financiar pe Gabriela Firea, soția lui Pandele, în drumul său din politică.

Nici Dan Șucu, patronul de la Rapid nu a dorit să-i răspundă lui Becali cu aceeași monedă.

„Nu voi comenta afirmațiile nimănui. Vă pot spune doar că o schimbare de regulamente, una importantă, trebuie discutată cu fiecare dintre noi, în parte. Așa ceva se negociază în avans, apoi se merge cu chestiunea respectivă la vot. Ea trebuia discutată cu cluburile de către cel care o inițiază, să vadă dacă au același punct de vedere. Altfel, când ajungi la vot te trezești că lumea nu are aceeași viziune”, a spus Șucu, potrivit Prosport.

Mircea Rednic: „Nu am fost niciodată sclav”

La rândul său, Mircea Rednic, antrenorul de la UTA Arad, a declarat că nu a fost niciodată sclav. „Da, am votat invers de ce a vrut Gigi, dar nu vreau să comentez politica clubului. Ceea ce vă pot spune e că am tineri de calitate și nu mă simt sclav. Nu am fost niciodată și nici UTA nu a fost sclav la nimeni. Fiecare club are politica lui, noi nu ne lăsăm influențați de unii sau de ceilalți. Ei au interese, normal că, jucând la nivelul la care joacă și la obiectivele pe care le au, câteodată nu-și doresc să aibă un junior în teren”, a declarat Mircea Rednic.

Dinamo: Nu e un limbaj pentru secolul în care trăim

La scurt timp după ce Becali a jignit tot staff-ul de la Dinamo, de la cap la coadă, a venit și reacția lui Andrei Nicolescu, unul dintre acționarii echipei din Ștefan cel Mare.

„Și noi credem că a fost prea mult, ies dintr-o normalitate și o colegialitate care trebuie respectată. Nu e un limbaj de secolul în care trăim, nu e nici măcar o realitatea pe care s-o putem accepta la nivel de relaționare interumană. Dar cred că sunt destule pârghii ca măsurile să fie luate. Nu e cazul ca noi să adâncim această criză. Nu are rost, nu cred că se produce niciun efect în partea cealaltă. Eu am văzut comunicatul celor de la Rapid, care e de superbun simț și cred că aceeași poziție trebuie s-o aibă toată lumea, iar dacă noi ceilalți am avea o poziție mult mai intransigentă, mai fermă și mai agresivă, mă îndoiesc că ceva s-ar schimba în viitor în relația pe care am avea-o cu acel club”, a spus Andrei Nicolescu, unul dintre acționarii lui Dinamo, potrivit sport.ro.