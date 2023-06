Dan Șucu a povestit cum a reușit să devină milionar. Acționarul de la Rapid a riscat totul pentru a avea succes

Dan Șucu, în vârstă de 60 de ani, este unul dintre cei mai bogați români, cu o avere estimată la 120 de milioane de euro de Forbes. Acționarul de la Rapid a povestit cum a reușit să strângă o adevărată avere de-a lungul anilor. Șucu a intrat în lumea afacerilor la scurt timp de la Revoluția din 1989. El s-a gândit atunci să dezvolte o afacere din care să își asigure traiul de zi cu zi.

Economia României era destul de instabilă în primii ani de la căderea comunismului, dar Dan Șucu a decis să riște toți banii pe care îi avea. Afaceristul a vândut o casă pentru a face rost de 50.000 de dolari, în anul 1993. Decizia acționarului de la Rapid s-a dovedit ca fiind una inspirată deoarece, în acest momen, Șucu deține 26 de hypermarketuri şi magazine de mobilă, dar și opt fabrici. De asemenea, cifra afacerilor sale se ridică la 200 de milioane de euro.

Care a fost prima afacere a lui Dan Șucu

„În 1993, am început afacerea cu 50.000 de dolari, vânzându-mi casa. Acum 30 de ani și o săptămână am început. A urmat toată dezvoltarea. Să discut de un milion de euro în 90-93, e un vis. Cele mai mari insuccese au venit când am avut mai mulți bani decât am fost în stare să manageriez. Fiecare are o limită. Am început cu un magazin închiriat într-un complex comercial. Acum, aceeași oportunitate ar fi de 20 de ori mai scumpă, probabil. Dar ar fi nevoie și de o pricepere de 10 ori mai mare”, a povestit Dan Șucu în podcastul lui Mihai Morar, „Fain&Simplu”.

Afaceristul a mai adăugat că în prezent competiția dintre companii este mult mai dură și că este nevoit mereu să aducă ceva nou pe piață pentru a avea succes. „Atunci, puteai să faci greșeli, să înveți din greșelile tale și să adaptezi oferta ta și ceea ce aveai de făcut economic astfel încât să ai un rezultat corect. Competiția este astăzi mult mai dură”, a mai spus Dan Șucu, care deține 50% din acțiunile clubului de fotbal Rapid București.