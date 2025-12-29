Gigi Becali, acuzat de un călugăr de la Mănăstirea Cernica. Regulile încălcate de finanțatorul echipei FCSB

Gigi Becali ar fi încălcat regulile bisericești, conform unor acuzații făcute de un călugăr de la Mănăstirea Cernica, Iustin Deică. Finanțatorul de la FCSB ar fi primit „undă verde” din partea Patriarhului Daniel pentru a primi împărtășania în altar. Asta, deși regulile bisericești nu permit acest lucru.

„Acest dialog s-a purtat între mine și binecunoscutului Gigi Becali acum un an de zile, dar e foarte important să știți contextul acestei conversații. Gigi Becali nu știu cum a făcut, cum a reușit, că l-a convins pe Patriarhul Daniel - parcă e greu de ghicit cum a reușit - l-a convins pe Patriarh și l-a chemat el însuși în Sfântul Altar și l-a împărtășit.

Nu numai că Patriarhul l-a împărtășit în Sfântul Altar, dar a obținut și o binecuvântare generală să se împărtășească oricând și oriunde, la orice biserică, la orice mănăstire, să se împărtășească pentru că el e Gigi Becali, nu-i așa? Numai că această practică este împotriva canoanelor Bisericii. Canoanele Bisericii interzic cu desăvârșire ca civilii, deci care nu sunt clerici, să se împărtășească în Sfântul Altar.

Și Becali evident că a venit la Mănăstirea Cernica cu astfel de apucături. Și eu sunt singurul călugăr dintre toți călugării de la Mănăstirea Cernica care m-am opus acestei practici neortodoxe, necanonice. Nu că aș fi eu cu stea în frunte, dar eu am aceste principii, aceste convingeri. Când vine vorba despre doctrină, despre învățătura de credință, eu nu fac absolut nicio concesie”, a spus Iustin Deică pentru iamsport.ro.

„Și Becali deci a cutezat să vină să se împărtășească și în Sfântul Altar al Mănăstirii Cernica. Nu vă spun ce ispite am avut cu el, că atunci. Nu numai că s-a împărtășit, dar stătea de la începutul Sfintei Liturghii, se așeza acolo pe pernă, un fotoliu împărătesc, na, Becali e împăratul, nu-i așa?

Și stătea acolo în Sfântul Altar și, până să se împărtășească, am trăit niște stări atât de... atât de tulburat eram... vă spun sincer, îmi venea să mă dezbrac de veșminte și să plec. Pur și simplu, nu mai puteam suporta.

Și, la un moment dat, l-am înfruntat pur și simplu: domnule, n-ai voie să te împărtășești în Sfântul Altar. Aproape că l-am luat de mână. Te duci acolo cu credincioșii. Că prima dată Becali așa a venit la Mănăstirea Cernica, așa l-am cunoscut, l-am văzut împărtășându-se cu credincioșii. Dar a părut cuminte. Și imediat, hop, a sărit în altar”, a mai povestit călugărul.