Gigi Becali a declarat că nu mai consumă carne de multă vreme și a povestit că, uneori, mestecă acest aliment fără să îl înghită. Patronul FCSB a explicat că recurge la acest gest pentru a-și demonstra că își poate controla poftele și că nu cedează impulsurilor organismului.

Omul de afaceri a descris felul în care procedează atunci când simte nevoia să mănânce carne, explicând că o mestecă și apoi o scuipă.

„Nu mănânc carne deloc, nici nu o ating. Câteodată o iau în gură așa, o mestec și o scuip. Fac asta ca să-i arăt trupului cine-i stăpânul. Îl amăgesc. Deci pun carnea în gură, nu o mănânc, o mestec țaca-țaca, iar corpul crede că gata, îmi dă carne acum. Iar eu îi zic – Băi, nene, stai că-ți dau eu ție acum, că te-am păcălit cu carnea – și pac, o scuip imediat”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

Într-un alt context, Giovanni Becali a povestit despre condițiile modeste în care a crescut familia sa și despre schimbările care au avut loc de-a lungul timpului în gospodăria părinților. Potrivit relatării sale, locuința era construită din chirpici, iar baia în interiorul casei și racordarea la gaze au reprezentat îmbunătățiri importante pentru familie.

„Mama ne spăla cu apa de la ploaie. Şi cu săpun de ăla mare, de casă. Când a făcut tata baia, câtă fericire a fost. Iar când au băgat gaze, am spus că e o minune. Până la Gigi, care e cu 5-6 ani mai mic, s-a mai schimbat treaba. Dar a prins şi el privata, baia din curte. Acolo erau oile şi animalele”, a povestit

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Giovanni Becali și-a amintit și perioada în care accesul la telefon era dificil. Înainte ca familia să aibă propriul aparat, el și rudele sale mergeau la dispensar pentru a telefona.

„După aia ne-am făcut mai mari. Aveam 14-15 ani şi mergeam la dispensar să dăm telefoane. Era un telefon în toată Pipera. A găsit tata ceva şi a băgat un telefon. Toate neamurile veneau la noi. Tata lui Gigi Becali spunea să vorbească şi pentru el, să îi bage un telefon”, a relatat acesta.

Instalarea telefonului în casa familiei a fost urmată de o farsă pusă la cale de o rudă stabilită ulterior în Statele Unite. Aceasta l-a sunat pe tatăl lui Gigi Becali, pretinzând că trebuie să facă o verificare tehnică a aparatului.

„Ştim că v-a montat telefonul, dar vrem să facem o revizie! Spuneţi A, vă rog!”, i-ar fi spus aceasta.

Tatăl lui Gigi Becali a răspuns intrând în jocul glumei, înainte să își dea seama că fusese păcălit. Giovanni Becali a precizat că vărul său avea aproximativ 12 ani când familia a reușit să instaleze telefonul, după o perioadă îndelungată de așteptare.

Giovanni Becali a relatat și o întâmplare despre tatăl său, care a fost impresionat de dotările unei vile din București, aparținând unei cunoștințe de familie. Locuința avea o baie amenajată cu facilități pe care acesta nu le mai întâlnise.

„Mama avea un văr, director pe la agricultură. Şi avea casă pe Ştefan cel Mare. Într-o zi, s-au dus la el. Ăla avea o vilă cu WC, cu cameră, cu dressing, cu bideu. Tata s-a dus la toaletă şi când s-a întors le-a povestit ăstora: «Ok, toaletă, dar să te şi spele la fund eu n-am pomenit!»”, a povestit Giovanni Becali.