Gigi Becali a fost contrazis de unul dintre nepoții săi. „Aia este dacă se supără. Să se descurce”

Gigi Becali nu este mulțumit de rezultatele pe care Unirea Constanța, echipă din Liga a II-a a României condusă de Vasile Geambazi, și a luat o decizoe drastică. Latifundiarul din Pipera nu mai vrea să investească bani în clubul din eșalonul secund. Nepotul patronului de la FCSB a declarat în urmă cu ceva timp că Becali a ajuntat doar cu împrumuturi pentru plata salariilor jucătorilor.

Omul de afaceri este decis să nu mai piardă bani cu echipa din Constanța. În plus, el a fost deranjat de declarațiile făcute de nepotul său în legătură cu banii investiți în club. „Bine, mă! A zis Vasi că eu nu am cheltuit niciun ban acolo? Şi voi îl credeţi? Eu ştiu de ce a declarat el aşa, dar hai că nu vreau să vorbesc prea multe despre subiectul ăsta. E decizia mea şi gata. Am zis stop şi stop rămâne pentru proiectul ăla”.

Pe Gigi Becali nu îl interesează de părerea nepotului

Gigi Becali a continuat prin a spune că nu îl interesează dacă nepotul său se supără pe el. Mai mult decât atât, finanțatorul vicecampioanei României a subliniat că Geambazi trebuie să se descurce singur. Unirea Constanța a purtat numele de Farul Constanța până în vara anului 2021. Proprietarul brandului Farul, Ciprian Marica, a decis să îi vândă marca lui Gică Hagi, care deținea Viitorul Constanța. În cele din urmă, cele două echipe au fuzionat, iar echipa joacă acum în Superliga Româmiei cu numele de Farul Constanța.

„Aia este dacă se supără Vasi. El face 45 de ani, are doi copii, e mare de acum. Nu îl plângeţi voi pe Vasi că îi e greu să facă acum o altă echipă şi să o ţină în campionat până la final fără ajutorul meu. Ce vreţi să îi fac eu? E treaba lui ce vrea să facă de acum. Să se descurce la Unirea Constanţa cu cine o vrea el!”, a concluzionat Gigi Becali pentru Prosport.