Gică Hagi se bazează pe un buget minuscul. „Regele” se bate cu echipe care îl domină financiar

Gică Hagi a spus că CFR Cluj a reușit să câștige titlul în ultimii cinci cu un buget de nouă ori mai mare decât cel pe care Farul Constanța îl are pentru acest sezon. Antrenorul român știe că echipa condusă de Dan Petrescu are un buget de aproximativ 18 milioane de euro și că a plătit sume mari de bani pentru transferuri în perioada de mercato. „Regele” a subliniat că jucătorii campioanei au salarii și de 30.000 de euro. În tot acest timp, liderul din Superliga Romîniei nu a cheltuit nici măcar un leu pentru transferuri pentru că a adus jucători liberi de contract.

„Farul Constanța nu a cheltuit niciun leu pentru transferuri, a luat doar jucători liberi, resuscitează jucători așa cum se spune, și a jucat cu patru sau cinci jucători sub 20 de ani. Cu tot cu bonusuri, brut, două milioane de euro”, a spus Gică Hagi. Fostul internațional a spus că acesta este un buget potrivit pentru a rămâne în prima ligă. „Nu e mic, pentru mine e foarte bun, am făcut față, am știut să aduc jucători și mă bat la campionat. Când am câștigat campionatul, am avut buget de 1,5 milioane de euro brut!”.

Ce salarii au fotbaliștii de la Farul Constanța

Gică Hagi a continuat prin a spune că doar cinci jucători încasau salarii de 5.000 de euro în sezonul în care Viitorul Constanța a devenit campioana României. George Țucudean câștiga doar 2.500 de euro atunci. Patru jucători ai Farului au salarii care depășesc pragul de 5.000 de euro în sezonul actual. Fotbaliștii de la malul mării primesc bonusuri foarte mari doar dacă au rezultate notabile. Gică Hagi a subliniat că elevii săi își pot dubla salariile prin aceste bonusuri pe care le oferă.

„Trebuie să știi să aduci jucători, să formezi echipă, să fii un manager foarte bun, apoi să știi să ataci. Dacă nu produc, nu am de unde să le dau. Eu vreau să am jucători motivați, care cred că pot ajunge campioni. Nu de la început toți banii și vedem noi. Cum sunt eu implicat, la fel trebuie să fie și jucătorul”, a concluzionat antrenorul român în emisiunea „Fotbal club” de la Digisport.