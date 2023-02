A murit legendarul antrenor care a eliminat România la Cupa Mondială din 1998. În două zile împlinea 88 de ani

Miroslav Blazevic, fost selecţioner al naţionalei Croaţiei, a murit miercuri, la Zagreb, la vârsta de 87 de ani. Ar fi împlinit vârsta de 88 de ani, vineri. S-a născut în Bosnia-Herțegovina, iar de-a lungul carierei sale, a jucat la Dinamo Zagreb, Lokomotiv Zagreb, FK Sarajevo, HNK Rijeka și echipele elvețiene FC Sion și FC Moutier.

Cel mai mare succes al carierei sale a fost înregistrat în 1998 cu naționala Croației, la Cupa Mondială din Franța, când a obținut locul 3, iar în optimi a eliminat România, scor 1-0.

În sferturi, Croația a trecut de Germania, apoi în semifinale era eliminată de Franța, viitoarea câștigătoare a trofeului, după o dublă a lui Thuram. Croaţii au cucerit bronzul, după ce au învins Olanda, în finala mică.

Blazevic a antrenat Croaţia în perioada 1994-2000 și, de asemenea, a mai pregătit alte trei selecţionate: Elveţia (1976), Iran (2001) şi Bosnia (2008-2009). Cariera lui de antrenor s-a întins pe 47 de ani, din 1968 până în 2015, iar fanii l-au poreclit „antrenorul tuturor antrenorilor”.

Răpus de cancer, Blazevic a scris în urmă cu ceva timp pe rețelele sociale că sfârștiul se apropie pentru el. „În curând, voi părăsi această lume. Am avut cancer. Două, de fapt. Acum, a apărut și al treilea. Acum, mă lupt cu acest gând că timpul meu pe această lume se apropie de sfârșit și că, treptat, trebuie să mă pregătesc de plecare. Toți antrenorii și jucătorii din generația mea au murit de mult. Sunt singurul care e încă în viață din generația lor“, a scris antrenorul.

Legendary #Croatia head coach Miroslav Ćiro Blažević has died today in Zagreb🥉🇭🇷

May he rest in peace.#HNS would like to express the deepest condolences to his loved ones, on behalf of the entire Croatian football family, which lost the „coach of all coaches”💔🙏🏼 pic.twitter.com/P9JKmLEwow

— HNS (@HNS_CFF) February 8, 2023