Gigi Becali, despre noul dosar în care este judecat pentru fraudă la vot: „De la neomarxişti a pornit”

Miliardarul Gigi Becali acuză „neomarxiștii” că i-au fabricat un nou dosar penal. El a fost trimis în judecată, la începutul anului, fiind acuzat de fraudă la vot, iar dosarul se află pe rolul Judecătoriei Buftea. Becali a fost acuzat că ar fi încălcat interdicția de a vota pe care i-a impus-o judecători după condamnara în Dosarul schimburilor de terenuri cu MApN.

Iar acest lucru i-a adus un nou dosar penal, pe care miliardarul din Pipera îl contestă, spunând că i-a fost fabricat.

„Băi, tată, eu nu am angajat nici avocat, am zis ca este o glumă, eu nici nu l-am cunoscut pe procuror, venea ofițerul și zicea «Nea Gigi, bem o cafea?». El scria, eu nu știam ce a scris…. Ce e aia că a votat, nu poate să-ţi ia nimeni dreptul, e chestie de mii de ani. Eu am participat cu zeci de mii de euro la tragerea de semnal, păi ai dat bani pentru familia tradiţională şi tu nu vii, ca să vina lumea? Și vezi Doamne, nici nu a trecut referendumul, le-am luat în râs”, a declarat Gigi Becali.

El crede că noul dosar penal i-a fost întocmit de cei care îl urăsc și că toate povestea a pornit de la „neomarxiști”.

„Cine a făcut dosarul? Ha, ha, ha, cine a pus? Unii care mă urăsc, cine a pus la cale, despre ce a fost vorba, de bărbat cu femeie sau bărbat cu bărbat, aia cu bărbat cu bărbat, păi nu ne lași pe noi…Păi îți dai seama că de la ei, de la neomarxişti a pornit. România e o țară, eu o iubesc, dar statul este unul criminal. Păi dacă eu am dreptul la 30 de zile libere într-un an și nu îmi dai. O sa uit eu? Pușcăria este reeducare și ce să faci? Să mă reeduci la pușcărie că am zis vreau să nu se căsătorească bărbat cu bărbat, ce reeducare e asta?”, a mai spus Gigi Becali, conform România TV.

Trimis în judecată la începutul anului

Gigi Becali, a fost trimis în judecată în 3 ianuarie 2023, într-un dosar penal în care este acuzat de fraudă la vot. Cazul se află pe rolul Judecătoriei Buftea. Patronul FCSB este acuzat de procurori că a votat la Referendumul pentru familie din 2018, în ciuda interdicției pe care i-au impus-o judecătorii după condamnarea în Dosarul schimburilor de terenuri cu MApN.

În anul 2013, Gigi Becali a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare, în acest dosar, însă a executat doar o treime din pedeapsă. El a fost eliberat condiționat din Penitenciarul de la Poarta Albă, unde își ispășea condamnare. După eliberarea condiționată, miliardarului i-au fost impuse mai multe interdicții, de către judecători, între care și cea de a vota și de a fi ales. În ciuda acestui fapt, procurorii susțin că Becali ar fi participat la un vot, la Referendumul pentru familie, din 2018.

„Chiar dacă sunt 40 de grade afară, merg să votez. Şi în patru labe merg la referendum. E cea mai mare acţiune din România în ultimii ani. E mai important decât toate războaiele. Depinde viitorul neamului, al copiilor şi al nepoţilor. Dacă nu se face referendum şi nu se spune clar că familia e compusă din bărbat şi femeie, va fi greu. Ăştia ne atacă uşor, uşor. Nu acum, dar peste 20-30 de ani”, spunea Gigi Becali în 2018.

Gigi Becali a mers la vot la referendum

Pe 6 octombrie 2018, la Referendumul pentru familie, Gigi Becali s-a prezentat la secția de votare nr. 84 din Voluntari, spunând că votează chiar dacă judecătorii i-au interzis.

„Şi ce dacă n-am voie? Fac trei luni de puşcărie şi votez din nou şi din nou”, spunea Becali, la vremea respectivă, conform Digi Sport.