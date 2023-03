FCSB a zdrobit Petrolul, dar a rămas fără antrenorul-marionetă. Leo Strizu a anunțat că demisionează

FCSB n-a avut mari probleme cu Petrolul Ploiești și s-a impus cu scorul de 4-1. Adrian Şut (6) a deschis scorul pentru FCSB, dar ploieştenii au egalat la scurt timp, prin fundaşul Felix Mathaus (9).

Vicecampioana a preluat conducerea în min. 29, când Andrea Compagno a marcat din penalty, după un fault comis de Florin Borţa asupra lui Darius Olaru. Compagno a realizat dubla după pauză (57), cu o lovitură de cap. Mijlocaşul francez Malcom Edjouma a închis tabela (87), cu cel mai spectaculos gol al partidei, din foarfecă.

„Roș-albaștrii” păstrează șanse pentru titlul din Liga I

FCSB are patru victorii şi un egal în ultimele cinci etape. Petrolul a pierdut ultimele trei partide din campionat şi are şase înfrângeri consecutive în deplasare. FCSB se află pe locul al 3-lea al clasamentului, cu 54 de puncte. Lideră e Farul (61), urmată de CFR Cluj (59).

Antrenorul de decor al celor de la FCSB, Leo Strizu, nu mai suportă să facă umbră de pomană la echipă. Așa că a anunțat că demisionează. „Am stat și m-am gândit și am luat o decizie grea pentru mine și pentru club. E ultimul meci în care voi mai colabora cu FCSB. Am luat decizia ieri, azi. Această decizie luată din motive personale îmi aparține, nu o să cadă bine clubului, dar e mai bine pentru mine. Am motive personale care m-au făcut să iau această decizie, nu e ușor. Mâine, Argăseală va avea demisia pe birou”, a spus tehnicianul.

FCSB caută un antrenor care să-i ia locul demisionarului Leo Strizu

El venise la echipă în noiembrie 2022, pentru a fi paravanul lui Mihai Pintilii, antrenor fără licență. Care la rândul său este doar o prelungire a lui Gigi Becali la echipă.

Acum, finanțatorul echipei are la dispoziție o lună pentru a găsi un antrenor adevărat sau doar o altă marionetă care să-și pună la dispoziție licența.