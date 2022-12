Antrenorul principal de la FCSB, ironizat de Mihai Stoica după ce a uitat numelescunzilor săi: „Vreți momente vesele? Stați de vorbă cu Leo!”

FCSB îl are în acte, ca antrenor, pe Leo Strizu. Are și licență PRO și este probabil personajul de care Gigi Becali are nevoie.

După meciul jucat în deplasare, la Botoșani, câștigat cu greu de cei de la FCSB, cu 3-2, antrenorul Leo Strizu a ieșit la declarații și a făcut o serie de gafe impardonabile. Dacă ar fi să ne luăm după cele declarate de Strizu, ar rezulta că acesta nici nu a fost la meciul de fotbal și nici nu l-a văzut.

De exemplu, antrenorul Strizu a declarat că atacantul David Miculescu a jucat bine, în prima repriză. Singura observație care trebuie făcută este că Miculescu a intrat în joc în minutul 67, adică în a doua repriză.

Apoi, același Leo Strizu, nu a știut numele preparatorului fizic al echipei, un membru de bază a staff-ului tehnic.

„Colaborez și cu Pinti, și cu …zi, că-mi scapă numele! Cu Filip. (Lucian Filip -n.n.). Pinti trăiește mai ceva ca toți. Trebuie să-l mai temperez”, a reacționat Strizu.

MM Stoica: ”Vreți momente vesele? Stați de vorbă cu Leo!”

Fostul președinte al celor de la FSCB a comentat ironic declarațiile antrenorului Strizu. Prezent în studioul unei emisiuni de la o televiziune profilată pe sport, MM Stoica a spus că dacă românii vor momente vesele, atunci să urmărească declarațiile lui Leo Strizu.

„Suntem obligați să avem licență PRO, da? Avem licență PRO! Vreți momente vesele, stați de vorbă cu Leo, care e problema? E imaginea clubului în joc, dar când eu am 200 și ceva de nume și nu pot să aleg un antrenor… e o problemă a școlii de antrenori. El e produsul școlii naționale de antrenori. Unii care au făcut performanțe prin campionatul nostru n-au trecut examenul. Faceți un colaj, dacă vă plac așa mult chestiile astea, poticnelile de la flash-interviuri, faceți cu Marin Dună, Mișu Ciobanu, că ei sunt antrenorii”, a spus MM Stoica.

Fostul președinte al celor de la FCSB a explicat că Leo Strizu s-a referit la jucătorul Tavi Popescu pe care l-a încurcat cu atancantul Miculescu.