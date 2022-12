Gigi Becali a anunțat ce va face cu averea. „Simt o anumită idolatrie”

Deținător al unei averi mai mult decât impresionante, Gigi Becali, patronul FCSB, spune că nu va lua averea cu el în mormânt. Nici nu se gândește la așa ceva. El a spus că nu dorește să le lase averea fiicelor sale. Acestora intenționează să le asigure e asigure tot ce au nevoie pentru o viață liniștită, dar cea mai mare parte din bani o va dona celor aflați în nevoie.

Gigi Becali spune că nu se simte confortabil atunci când anumite persoane îi cer să se fotografieze cu el. Chiar dacă nu le refuză, i se pare un gest de idolatrie.

„Simt o anumită idolatrie. Cine sunt eu ca să vină omul să facă poză cu mine? Ce să faci cu Becali? Poate că tu ești mai bun de 1000 de ori decât mine. Și atunci, de ce să-și faci poză cu mine?”, se întreabă retoric latifundiarul din Pipera.

Ce va face Gigi Becali cu banii

Omul de afaceri, cunoscut pentru averea sa foarte mare, a precizat că nu va lua banii în mormânt cu el. El spune că le va asigura celor două fiice și familiilor acestora un trai decent, iar mare parte din avere, ce va mai rămâne o va dona, după moartea sa.

„Ce fac cu banii? Mă duc în coșciug. Ce fac cu banii în coșciug? Și ce câștig că o las la nepoți, la copii? Ce câștig? Dacă le lași la nepoți și la copii averea, poate să o piardă în afaceri, poate să o fure hoții, sau mai știu eu ce. Dar dacă tu o transferi în Cer și o dai milostenie la spitale, la bătrîni, la săraci, ție ți se întoarce însutit, și lor, acolo, în ceruri. Milostenia îi va veghea. Și chiar dacă copiii tăi nu ar fi foarte bogați, milostenia de acolo vine și-i urmărește și le dă tot timpul, îi păzește”, a povestit Gigi Becali la Realitatea TV.

Averea lui Gigi Becali după Dumitru Dragomir

În urmă cu un an, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, estima că averea lui Gigi Becali se ridică la două miliarde de euro. El spunea că acesta deține mai multe terenuri valoroase și proprietăți care i-ar asigura traiul pentru „cinci mii de ani”.

„Gigi Becali are pământuri de cel puțin un miliard și jumătate acum. Păi, mă, nu știe nimeni, nici nu știu dacă am dreptul să spun. Are pădure și din subvenție poate să trăiască oriunde în lume fără să mai muncească el și copiii lui toată viața. Are mii de hectare de pădure, fraților! Pe asta n-o știe nimeni! Nici eu nu știu dacă e bine să spun sau nu că se supără ăsta, vă dați seama.

Pământul lui Gigi costă acum 300 de euro metrul, sub 250 de euro nu se vinde. În doi-trei ani, se vinde cu 800 de euro. Din punctul meu de vedere, are peste două miliarde. Convingerea mea este că, dacă trăiește cinci mii de ani, nu poate să rămână fără bani”, declara, în 2021, Dumitru Dragomir.