Rivali în fotbal și în afaceri. Dan Șucu face dezvăluiri despre relația cu Gigi Becali

Patronul clubului de fotbal Rapid București, Dan Șucu a povestit despre relația pe care o are cu Gigi Becali, rivalul său de la FCSB. Cei doi sunt cunoscuți pentru averile impresionante pe care le dețin, dar și pentru sumele pe care le-au investit în fotbal. Având în vedere că sunt investitori în fotbal, se poate spune despre cei doi că se învârt prin aceleași cercuri, însă nu sunt prieteni. Au încercat să devină parteneri de afaceri, după cum spune Dan Șucu, însă nu le-a ieșit. Patronul Rapid apreciază strategia lui Becali de la echipa de fotbal, spunând că a dat rezultate, dar nu i-ar urma exemplu.

„În ce fel să fim prieteni? Habar nu am. Suntem cunoscuți, da. Am încercat să facem o afacere împreună. Nu a prea reușit, asta e. Are un anumit tip de succes în fotbal, dar eu nu l-aș urma în același fel. Dar are rezultate bune. Nu cunosc amănunte, nu știu ce resurse sunt folosite pentru acele rezultate. Îmi spuneți câ vinde bine. Asta e evident. Dar nu știu cât cheltuie. Nu știu dacă FCSB e o afacere pentru el sau nu. El spune că este strict o afacere, dar eu o văd ca pe o implicare socială absolut necesară, ca o stare de spirit. O văd diferit”, a declarat Dan Șucu.

Patronul Rapid nu a dat detalii despre afacerea pe care a încercat-o cu Gigi Becali, însă, se știe, cei doi au discutat, în urmă cu câtva timp, despre transferul lui Florinel Coman la Rapid. Gigi Becali s-a opus la momentul respectiv, astfel că tranzacția a picat. Ulterior, el a revenit spunând că este dispus să-l cedeze pe jucător în schimbul sumei de trei milioane de euro.

Dan Șucu apreciază munca lui Gică Hagi

Acționarul Rapidului nu este de acord felul în care Gigi Becali se implică la echipă, încercând să controleze tot cee ace se întâmplă, inclusiv echipa de start și schimbările. I se pare mai potrivit stilul lui Gică Hagi și susține că admiră ceea ce a făcut la Viitorul și la academia sa de fotbal.

„Nu sunt adeptul ideii în care patronul decide tot, iar dacă patronul nu hotărăște totul stă. Din punctul meu de vedere, oamenii lucrează autonom. După aceea evaluăm și vedem ce a făcut bine și ce nu. Din punctul meu de vedere, modelul Hagi e impecabil din punct de vedere tehnic. Ca afacere, nu știu și nu simt. Nu-l simt ca afacere. Nu văd un atașament al fanilor. Dar tehnic, pare un model ireproșabil”, a mai arătat Dan Șucu conform Fanatik.

Conform ultimului top Capital, averea lui Gigi Becali este estimată undeva între 325 și 450 de milioane de euro. Pe de altă parte, apropiații săi avansează sume mult mai mari, vorbind de un miliard de euro. Dan Șucu deține aproximativ 145 de milioane de euro, conform aceleași surse, însă este convins că bunurile sale valorează undeva în jur de 500 de milioane.