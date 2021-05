Se vorbește de mai multă vreme de interesul Amazon – și al altor giganți – de a cumpăra studiourile Metro Goldwyn Mayer. De curând, se pare, zvonurile s-au transformat în negocieri serioase pentru preluarea MGM.

Odată cu preluarea sarcinii de către de Mike Hopkins, vicepreședintele senior al Amazon Studios și Prime Video, negocierea devine realitate. Acesta a ridicat nivelul negocierilor astfel că discuțiile le are direct cu președintele consiliului de administrație al MGM. Kevin Ulrich, deținătorul companiei Anchorage Capital este un acționar major al MGM și orchestrază acordul împreună cu Mike Hopkins. Deocamdată atât reprezentanții Amazon cât și cei ai MGM au refuzat să comenteze vânzarea.

MGM și-a arătat de mai multă vreme disponibilitatea pentru negocieri. Variety a confirmat încă din decembrie că compania caută un cumpărător. Surse din industrie au declarat că reprezentanții MGM le-au cerut potențialilor cumpărători un preț de 9 miliarde de dolari. În același timp alții consideră că valorează mult mai puțin, doar aproximativ 5 miliarde de dolari.

Știrile despre discuțiile Amazon cu MGM au început să prindă contur în acest weekend. Conform Variety, Amazon discută despre un potențial acord pentru MGM, care ar putea rula între 7 și 10 miliarde de dolari.

MGM are un portofoliu impresionant

MGM Holdings Inc. consideră că portofoliul, care include coproprietatea francizei James Bond, ar avea o mare valoare pentru companiile care doresc să își extindă sectoarele de streaming. MGM deține și alte titluri bine cunoscute, cum ar fi Rocky și Pink Panther. Deține, de asemenea, canalul de cablu Epix și realizează emisiuni TV, inclusiv The Handmaid’s Tale and Fargo și reality show-uri precum Shark Tank și Survivor. O achiziție ar consolida studioul de film Amazon și serviciile de streaming Prime Video și IMDB.

MGM i-a recrutat Morgan Stanley și LionTree pentru a oferi consiliere cu privire la procesul de vânzare formală, potrivit Wall Street Journal. LionTree a mai lucrat cu MGM în trecut. Pe baza acțiunilor tranzacționate privat, compania are o valoare de piață de 5,5 miliarde de dolari, inclusiv datoriile.

Actualul acționar principal al MGM este fondul Anchorage Capital, care este condus de fostul executiv al Goldman Sachs, Kevin Ulrich. Ulrich este, de asemenea, în fruntea consiliului de administrație al MGM.