„Aveam vreo 68 de ani când am scris-o. Am crezut că ştiu cum să îmi trăiesc viaţa şi că voi scrie o filozofică. Prietenii şi editorul meu au spus că trebuie să-l îi dau un stil prsonal. Am ezitat să vorbesc despre homosexualitatea mea în ea, pentru că ştiam că despre asta vorbeşte oricine, despre cum e să fii gay la Hollywood . Într-o zi, când eram într-o cameră mică din Hawaii, unde scriam cartea, am avut cea mai uimitoare experienţă. Deodată, mi-am dat seama că m-am minţit, ca şi cum societatea mă minţise şi că nu era nimic în neregulă cu mine. A fost o minune”, a declarat actorul.