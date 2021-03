„When Harry became Sally: Responding to the Transgender Moment” a fost publicată în 2018. Autorul Ryan T Anderson, membru al conservatoarei Heritage Foundation, a urmărit gândirea transgender și a inclus povești ale celor care au regretat tranziția lor de gen, potrivit unui comentariu publicat de site-ul Spiked-online.

Cartea este scrisă dintr-o perspectivă social conservatoare, în mod explicit. Dar nu este o diatribă. Este un argument lăudat inclusiv de un fost psihiatru-șef la spitalul Johns Hopkins, de un profesor de psihologie la Universitatea din New York, un profesor de etică medicală la Columbia Medical School, un profesor la Harvard Law School și un filozof de la Oxford. În ciuda contribuției sale la o dezbatare necesară, apreciată și de comunitatea academice, Amazon a găsit de cuviință să o scoată de la vânzare.

Încă o săptămână, o altă carte arsă pe rug, unde va arde alături de cele șase cărți clasice ale copilăriei ale Dr. Seuss, recent interzise, pentru eșecul ei de a se conforma singurei și adevăratei viziuni asupra lumii.

Amazon nu a explicat de ce a scos de la vânzare „Când Harry a devenit Sally”. Se poate presupune doar că, la aproape trei ani de la publicare, Amazon consideră acum că o carte critică a ideologiei transgender nu respectă liniile directoare. Considerând-o „inadecvată sau jignitoare”, sau „discurs al urii” – o categorie care se adaugă în mod clar doar în ultimele șase luni.

O astfel de cenzură nerușinată nu este, desigur, nouă. La fel ca frații Big Tech, Facebook, Google și Twitter, Amazon a renunțat de mult la orice pretenție de a se angaja în libertatea de exprimare. În cazul său, a continuat să vândă „conținut care poate fi considerat inacceptabil”. La începutul anului trecut, a eliminat de la vânzare anumite titluri rasiste și neo-naziste, inclusiv două cărți ale lui David Duke, fostul lider Ku Klux Klan, mai multe texte de George Lincoln Rockwell, fondatorul Partidului Nazist American, și alte câteva antisemite. Așteptați doar până când vor arunca o privire asupra „Raiders of the Lost Ark”.

Puțini au vărsat lacrimi pentru reducerea la tăcere a rsiștilor. Dar, așa cum am văzut în cazul „Când Harry a devenit Sally”, actul de suprimare a unor voci nu se oprește niciodată doar la rasiști.

Fanii legii proprietății intelectuale vor sublinia fără îndoială că Amazon este o companie privată. Prin urmare, este pe deplin îndreptățită să decidă ce vinde pe platforma sa. Ceea ce este adevărat. Dar Amazon este și suficient de aproape de un monopol, controlând cel puțin două treimi din piață pentru cărțile noi, uzate și digitale numai în SUA. Dacă nu vă puteți vinde cartea pe Amazon, vi se va refuza accesul la alte canale.

Amazon, precum Google, Facebook și Twitter, este o companie privată, dar este una care a stabilit în mod eficient un monopol asupra sferei publice. Iar puterea sa de a decide ce citim, vizionăm și ascultăm este cu atât mai îngrijorătoare.

Deci, dacă Amazon decide că o carte este dincolo de limite, dacă o consideră „discurs al urii”, este nevoie de un vânzător de cărți foarte independent pentru a continua să vândă „discursul urii”. Acesta este monopolul său și, prin urmare, puterea, Amazon hotărând care cărți este acceptabil să le vândă și care nu.

Și lucrurile nu se opresc aici. Decizia Amazon va avea un efect îngrozitor asupra tuturor aspectelor pieței cărților, a declarat chiar autorul interzis, Andreson. În final, editorii vor dori, pe bună dreptate, să publice doar cărți pe care Amazon le consideră suficient de potrivite pentru a le vinde. Și, fără îndoială, și cititorii vor fi înclinați să citească doar acele cărți pe care Amazon, în calitate de arbitru al gustului, le-a considerat potrivite să le citim.

Acesta este conformismul înfricoșător și înfiorător al unei culturi a cenzurii. Pentru că acesta este efectul dorinței Big Tech de a cenzura și a șterge presupusele prejudecăți ale „discursului urii”.